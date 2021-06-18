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В Москве рассказали, как будут работать рестораны с "бесковидными зонами"
В Москве рассказали, как будут работать рестораны с "бесковидными зонами" - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве рассказали, как будут работать рестораны с "бесковидными зонами"
Рестораны Москвы с COVID-free зонами будут работать и в ночное время, а также без спецрассадки, столичные власти будут постоянно проверять такие заведения на... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:54
2021-06-18T16:04
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
алексей немерюк
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рестораны Москвы с COVID-free зонами будут работать и в ночное время, а также без спецрассадки, столичные власти будут постоянно проверять такие заведения на соответствие требованиям, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.По его словам, проверки ресторанов с COVID-free зонами на соответчику будут проводиться постоянно."Мы будем контролировать, насколько корректно соблюдается рестораторами формат доступа туда людей без ковида. Эти проверки на соответствие будут проводиться пока постоянно. Так как ресторанов будет немного, то нам не сложно будет выстроить систему", - добавил Немерюк. Попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР и ИФА тесты недействительны, добавил Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны."Чтобы попасть в атиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами. ПЦР-тест и ИФА-тест не дают право попасти в антиковидную зону, только сгенерированный QR-код о вакцинации", - подчеркнул Немерюк.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество
В Москве рассказали, как будут работать рестораны с "бесковидными зонами"
15:54 18.06.2021 (обновлено: 16:04 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Немерюк рассказал, как будут работать рестораны с "безковидными зонами" в Москве

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рестораны Москвы с COVID-free зонами будут работать и в ночное время, а также без спецрассадки, столичные власти будут постоянно проверять такие заведения на соответствие требованиям, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Антиковидные зоны работают и днём, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, то ограничений по ночной работе на него не распространяется, ровно как и санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей" , - сообщил Немерюк.

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По его словам, проверки ресторанов с COVID-free зонами на соответчику будут проводиться постоянно.
"Мы будем контролировать, насколько корректно соблюдается рестораторами формат доступа туда людей без ковида. Эти проверки на соответствие будут проводиться пока постоянно. Так как ресторанов будет немного, то нам не сложно будет выстроить систему", - добавил Немерюк.
Попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР и ИФА тесты недействительны, добавил Алексей Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны.
"Чтобы попасть в атиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами. ПЦР-тест и ИФА-тест не дают право попасти в антиковидную зону, только сгенерированный QR-код о вакцинации", - подчеркнул Немерюк.
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