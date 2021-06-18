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В Москве около восьми ресторанов решили создать COVID-free зону

В Москве около восьми ресторанов решили создать COVID-free зону - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве около восьми ресторанов решили создать COVID-free зону

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, сколько ресторанов уже согласились стать зонами, свободными РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:17

2021-06-18T20:17

2021-06-18T20:59

коронавирус covid-19

алексей немерюк

здоровье - общество

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, сколько ресторанов уже согласились стать зонами, свободными от COVID-19. "Было предложено, что это будет 10-15 заведений на всю Москву, но вот на сегодняшний момент их около 7-8 уже изъявили желание, будем смотреть, как будет ситуация развиваться дальше", — сказал чиновник.Он добавил, что предложений о введении антиковидных зон на других объектах торговли и услуг не поступало, но власти над этим подумают.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с субботы в столице начнется эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса. Попасть в такие рестораны можно будет только по QR-коду о вакцинации.

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2021

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коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, россия, москва