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В Москве около восьми ресторанов решили создать COVID-free зону
В Москве около восьми ресторанов решили создать COVID-free зону - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве около восьми ресторанов решили создать COVID-free зону
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, сколько ресторанов уже согласились стать зонами, свободными РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:17
2021-06-18T20:59
коронавирус covid-19
алексей немерюк
здоровье - общество
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, сколько ресторанов уже согласились стать зонами, свободными от COVID-19. "Было предложено, что это будет 10-15 заведений на всю Москву, но вот на сегодняшний момент их около 7-8 уже изъявили желание, будем смотреть, как будет ситуация развиваться дальше", — сказал чиновник.Он добавил, что предложений о введении антиковидных зон на других объектах торговли и услуг не поступало, но власти над этим подумают.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с субботы в столице начнется эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса. Попасть в такие рестораны можно будет только по QR-коду о вакцинации.
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коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, россия, москва
В Москве около восьми ресторанов решили создать COVID-free зону
20:17 18.06.2021 (обновлено: 20:59 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Около восьми ресторанов в Москве изъявили желание войти в список с COVID-free зоной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, сколько ресторанов уже согласились стать зонами, свободными от COVID-19.
"Было предложено, что это будет 10-15 заведений на всю Москву, но вот на сегодняшний момент их около 7-8 уже изъявили желание, будем смотреть, как будет ситуация развиваться дальше", — сказал чиновник.
Он добавил, что предложений о введении антиковидных зон на других объектах торговли и услуг не поступало, но власти над этим подумают.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с субботы в столице начнется эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса. Попасть в такие рестораны можно будет только по QR-коду о вакцинации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкЗдоровье - ОбществоСергей СобянинКоронавирус в РоссииРоссияМосква
 
 
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