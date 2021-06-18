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Более 2,3 тысячи работников будут ремонтировать дороги в центре Москвы
Более 2,3 тысячи работников будут ремонтировать дороги в центре Москвы - РИА Новости, 18.06.2021
Более 2,3 тысячи работников будут ремонтировать дороги в центре Москвы
Более 2,3 тысячи работников будет задействованы в ремонте дороги в центре Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра в правительстве Москвы Петр... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:56
2021-06-18T16:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 2,3 тысячи работников будет задействованы в ремонте дороги в центре Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что для рабочих будут созданы социально-бытовые условия - подвоз воды и пункты питания.Ранее комплекс городского хозяйства сообщал, что автомобильное движение с 23.00 18 июня до 05.00 21 июня будет полностью перекрыто на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны из-за ремонта дорожного полотна. Дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии – "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Работать будут в круглосуточном режиме.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Более 2,3 тысячи работников будут ремонтировать дороги в центре Москвы

16:56 18.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 2,3 тысячи работников будет задействованы в ремонте дороги в центре Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Сосредоточено большое количество рабочей силы - более 2 тысяч 300 человек одновременно. Это примерно около 1400 единиц различной техники - асфальтоукладочной, самосвальной, которая будет работать с тем, чтобы справиться в этим определенные сроки", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что для рабочих будут созданы социально-бытовые условия - подвоз воды и пункты питания.
Ранее комплекс городского хозяйства сообщал, что автомобильное движение с 23.00 18 июня до 05.00 21 июня будет полностью перекрыто на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны из-за ремонта дорожного полотна. Дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии – "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Работать будут в круглосуточном режиме.
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В Москве перекроют движение на участке Тверской улицы для замены асфальта
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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