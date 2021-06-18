https://ria.ru/20210618/remont-1737597841.html

Более 2,3 тысячи работников будут ремонтировать дороги в центре Москвы

Более 2,3 тысячи работников будут ремонтировать дороги в центре Москвы - РИА Новости, 18.06.2021

Более 2,3 тысячи работников будут ремонтировать дороги в центре Москвы

Более 2,3 тысячи работников будет задействованы в ремонте дороги в центре Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра в правительстве Москвы Петр... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:56

2021-06-18T16:56

2021-06-18T16:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 2,3 тысячи работников будет задействованы в ремонте дороги в центре Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что для рабочих будут созданы социально-бытовые условия - подвоз воды и пункты питания.Ранее комплекс городского хозяйства сообщал, что автомобильное движение с 23.00 18 июня до 05.00 21 июня будет полностью перекрыто на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны из-за ремонта дорожного полотна. Дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии – "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Работать будут в круглосуточном режиме.

https://ria.ru/20210610/asfalt-1736402955.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество