https://ria.ru/20210618/rastrata-1737643732.html
Суд отправил в СИЗО бизнесмена Пальчуна по делу о растрате
Суд отправил в СИЗО бизнесмена Пальчуна по делу о растрате - РИА Новости, 18.06.2021
Суд отправил в СИЗО бизнесмена Пальчуна по делу о растрате
Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца Максима Пальчуна - второго фигуранта дела бывшего заместителя председателя Центрального Банка России... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:24
2021-06-18T21:24
2021-06-18T21:24
россия
инвестбанк
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца Максима Пальчуна - второго фигуранта дела бывшего заместителя председателя Центрального Банка России Константина Корищенко об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в суде.Ранее под арест отправился сам Корищенко, его также обвиняют в растрате особо крупного размера. Как сообщали в пресс-службе МВД РФ, бывший глава АКБ "Инвестбанк" Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун обвиняются в растрате 1,4 миллиарда рублей, в 2013 году они вывели активы, обанкротив банк."Постановлением Тверского районного суда Москвы от 18 июня 2021 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пальчуна М.И. на срок 2 месяца, то есть до 16 августа 2021 года", - сказала собеседница агентства.Фабула уголовного дела официально не раскрывается. Комментарием следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает.Как указано на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, Корищенко - доктор экономических наук, профессор, с 2002 по 2008 год зампред Центробанка России, ныне – заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела.
https://ria.ru/20210615/rastrata-1737059384.html
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россия, инвестбанк, москва, происшествия
Суд отправил в СИЗО бизнесмена Пальчуна по делу о растрате
Суд отправил в СИЗО бизнесмена Пальчуна по делу о растрате