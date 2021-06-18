https://ria.ru/20210618/rabota-1737520901.html

В Москве режим нерабочих дней завершится 21 июня

В Москве режим нерабочих дней завершится 21 июня - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве режим нерабочих дней завершится 21 июня

Режим нерабочих дней прекращается в Москве с 21 июня, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном портале мэра и правительства РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:20

2021-06-18T10:20

2021-06-18T10:33

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Режим нерабочих дней прекращается в Москве с 21 июня, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы."Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа", - говорится в указе.Ранее, чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня.

https://ria.ru/20210618/meropriyatiya-1737518765.html

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