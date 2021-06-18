https://ria.ru/20210618/putin-1737606924.html

Сурков сравнил Путина с императором Октавианом

Сурков сравнил Путина с императором Октавианом - РИА Новости, 18.06.2021

Сурков сравнил Путина с императором Октавианом

Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью Financial Times сравнил Владимира Путина с римским императором Октавианом. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:43

2021-06-18T17:43

2021-06-18T19:02

россия

владислав сурков

владимир путин

ссср

политика

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ЛОНДОН, 18 июн — РИА Новости. Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью Financial Times сравнил Владимира Путина с римским императором Октавианом.По словам Суркова, Путин с его помощью создал "новый тип государства". Как и Октавиан, он "сохранил формальные институты республики", но при этом все подчинялись ему.Он отметил, что в Советском Союзе было много однообразия и оно разрушило СССР, потому что людям нужно разнообразие. Но оно появилось в России в 90-е и разрушало страну еще быстрее, заявил Сурков.

https://ria.ru/20210611/sila-1736652698.html

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россия, владислав сурков, владимир путин, ссср, политика