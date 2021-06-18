Сурков сравнил Путина с императором Октавианом
17:43 18.06.2021 (обновлено: 19:02 18.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
Экс-помощник президента России Сурков сравнил Путина с римским императором Октавианом
ЛОНДОН, 18 июн — РИА Новости. Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью Financial Times сравнил Владимира Путина с римским императором Октавианом.
По словам Суркова, Путин с его помощью создал "новый тип государства".
Как и Октавиан, он "сохранил формальные институты республики", но при этом все подчинялись ему.
"Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменял ее, а совместил ее с монархическим архетипом российского правления. Этот архетип работает. Он никуда не девается. <...> В нем есть достаточно свободы и достаточно порядка", — сказал Сурков.
Он отметил, что в Советском Союзе было много однообразия и оно разрушило СССР, потому что людям нужно разнообразие. Но оно появилось в России в 90-е и разрушало страну еще быстрее, заявил Сурков.
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