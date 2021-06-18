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Сурков сравнил Путина с императором Октавианом
Сурков сравнил Путина с императором Октавианом - РИА Новости, 18.06.2021
Сурков сравнил Путина с императором Октавианом
Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью Financial Times сравнил Владимира Путина с римским императором Октавианом. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:43
2021-06-18T19:02
россия
владислав сурков
владимир путин
ссср
политика
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ЛОНДОН, 18 июн — РИА Новости. Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью Financial Times сравнил Владимира Путина с римским императором Октавианом.По словам Суркова, Путин с его помощью создал "новый тип государства". Как и Октавиан, он "сохранил формальные институты республики", но при этом все подчинялись ему.Он отметил, что в Советском Союзе было много однообразия и оно разрушило СССР, потому что людям нужно разнообразие. Но оно появилось в России в 90-е и разрушало страну еще быстрее, заявил Сурков.
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россия, владислав сурков, владимир путин, ссср, политика
Сурков сравнил Путина с императором Октавианом
17:43 18.06.2021 (обновлено: 19:02 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-помощник президента России Сурков сравнил Путина с римским императором Октавианом

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ЛОНДОН, 18 июн — РИА Новости. Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью Financial Times сравнил Владимира Путина с римским императором Октавианом.
По словам Суркова, Путин с его помощью создал "новый тип государства".
Как и Октавиан, он "сохранил формальные институты республики", но при этом все подчинялись ему.

"Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменял ее, а совместил ее с монархическим архетипом российского правления. Этот архетип работает. Он никуда не девается. <...> В нем есть достаточно свободы и достаточно порядка", — сказал Сурков.

Он отметил, что в Советском Союзе было много однообразия и оно разрушило СССР, потому что людям нужно разнообразие. Но оно появилось в России в 90-е и разрушало страну еще быстрее, заявил Сурков.
Бывший помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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РоссияВладислав СурковВладимир ПутинСССРПолитика
 
 
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