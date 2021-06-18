https://ria.ru/20210618/putin-1737545465.html

Путин не планирует посещать Белоруссию, заявил Песков

Путин не планирует посещать Белоруссию, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2021

Путин не планирует посещать Белоруссию, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не планирует посещать Белоруссию 22 июня, о других намеченных в графике президента мероприятиях Кремль сообщит своевременно,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:33

2021-06-18T12:33

2021-06-18T13:21

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белоруссия

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует посещать Белоруссию 22 июня, о других намеченных в графике президента мероприятиях Кремль сообщит своевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не планируется. О других мероприятиях мы сообщим своевременно", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли в планах Путина поездка в Белоруссию 22 августа, учитывая, что ранее он и президент республики Александр Лукашенко договорились в этот день высадить деревья в Брестской крепости в память о ее защитниках.В этом году в рамках международной акции "Сад памяти" на территории России и стран СНГ планируется посадить не менее 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Главным мероприятием должна стать акция 22 июня в Бресте. Этот день - 80-я годовщина нападения фашистской Германии на Советский Союз. -0-

https://ria.ru/20210618/lavrov-1737535985.html

брест

россия

белоруссия

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снг, брест, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире