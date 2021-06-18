https://ria.ru/20210618/proverka-1737599558.html

В московском фитнес-центре нашли тело мужчины

В московском фитнес-центре нашли тело мужчины - РИА Новости, 18.06.2021

В московском фитнес-центре нашли тело мужчины

Прокуратура начала проверку после обнаружения тела молодого человека в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы, сообщает городское надзорное ведомство в пятницу. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:07

2021-06-18T17:07

2021-06-18T18:38

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москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обнаружения тела молодого человека в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы, сообщает городское надзорное ведомство в пятницу."По предварительной информации, 18 июня в зоне бассейна в фитнес-клубе, расположенном в Михайловском проезде, скончался 26-летний мужчина", - говорится в релизе.Прокурорам предстоит установить все обстоятельства и причины ЧП, а также оценить, как твердо соблюдались законы в области безопасности оказываемых услуг.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Прокуратура в России после реформы 2007 года не возбуждает уголовные дела, но может инициировать этот процесс, передав материалы в следственный орган.Следователи организовали проверку после смерти мужчины в одном из столичных фитнес-центров, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в одном из столичных фитнес-центров", - сообщила Иванова.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Иванова.

https://ria.ru/20210617/telo-1737436951.html

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россия, москва, происшествия