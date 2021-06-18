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В московском фитнес-центре нашли тело мужчины
В московском фитнес-центре нашли тело мужчины - РИА Новости, 18.06.2021
В московском фитнес-центре нашли тело мужчины
Прокуратура начала проверку после обнаружения тела молодого человека в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы, сообщает городское надзорное ведомство в пятницу. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:07
2021-06-18T17:07
2021-06-18T18:38
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москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обнаружения тела молодого человека в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы, сообщает городское надзорное ведомство в пятницу."По предварительной информации, 18 июня в зоне бассейна в фитнес-клубе, расположенном в Михайловском проезде, скончался 26-летний мужчина", - говорится в релизе.Прокурорам предстоит установить все обстоятельства и причины ЧП, а также оценить, как твердо соблюдались законы в области безопасности оказываемых услуг.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Прокуратура в России после реформы 2007 года не возбуждает уголовные дела, но может инициировать этот процесс, передав материалы в следственный орган.Следователи организовали проверку после смерти мужчины в одном из столичных фитнес-центров, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в одном из столичных фитнес-центров", - сообщила Иванова.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Иванова.
https://ria.ru/20210617/telo-1737436951.html
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россия, москва, происшествия
В московском фитнес-центре нашли тело мужчины
17:07 18.06.2021 (обновлено: 18:38 18.06.2021)
Прокуратура начала проверку после обнаружения тела мужчины в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Прокуратура начала проверку после обнаружения тела молодого человека в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы
, сообщает городское надзорное ведомство в пятницу.
"По предварительной информации, 18 июня в зоне бассейна в фитнес-клубе, расположенном в Михайловском проезде, скончался 26-летний мужчина", - говорится в релизе.
Прокурорам предстоит установить все обстоятельства и причины ЧП, а также оценить, как твердо соблюдались законы в области безопасности оказываемых услуг.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Прокуратура в России
после реформы 2007 года не возбуждает уголовные дела, но может инициировать этот процесс, передав материалы в следственный орган.
Следователи организовали проверку после смерти мужчины в одном из столичных фитнес-центров, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в одном из столичных фитнес-центров", - сообщила Иванова.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Иванова.