https://ria.ru/20210618/protasevich-1737617234.html

Протасевич заявил, что ЛНР не проводила с ним следственные действия

Протасевич заявил, что ЛНР не проводила с ним следственные действия - РИА Новости, 18.06.2021

Протасевич заявил, что ЛНР не проводила с ним следственные действия

Адвокат арестованного в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича Инесса Оленская заявила РИА... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:40

2021-06-18T18:40

2021-06-18T19:03

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

сергей горенко

донбасс

александр лукашенко

белоруссия

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Адвокат арестованного в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича Инесса Оленская заявила РИА Новости, что встретилась с подзащитным, он ей опроверг информацию об участии в следственных действиях, проведенных самопровозглашенной ЛНР.На брифинге в среду генпрокурор ЛНР Сергей Горенко сообщил, что генпрокуратура самопровозглашенной республики в ходе следственных действий в Белоруссии с основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевичем получила доказательства его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса. Горенко поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко и правоохранительные органы республики за возможность провести следственные действия Романом Протасевичем."Я встретилась сегодня с ним... Никто к нему не приезжал, он был очень удивлен в связи с этой информацией, несколько раз меня переспрашивал", - сказала адвокат.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратились к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него в Белоруссии возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". В Белоруссии ему грозит до 15 лет,Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210615/postanovka-1737051446.html

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html

донбасс

белоруссия

луганская народная республика

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, сергей горенко, донбасс, александр лукашенко, белоруссия, в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика