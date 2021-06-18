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Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму
Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму - РИА Новости, 18.06.2021
Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму
Генпрокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму, особое внимание направлено на оказание помощи пострадавшим, сообщает... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:33
2021-06-18T17:39
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
керчь
севастополь
подтопления в крыму
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму, особое внимание направлено на оказание помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что особое внимание направлено на вопросы оказания помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросам транспортной безопасности."Надзорные мероприятия находятся на контроле генерального прокурора РФ Игоря Краснова", - уточняется в сообщении.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
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Наводнение в Ялте: потоки воды смывают людей и машины
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, севастополь, подтопления в крыму, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму
17:33 18.06.2021 (обновлено: 17:39 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц Ялты
Люди на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный прокурор Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму, особое внимание направлено на оказание помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратурой Республики Крым организовано надзорное сопровождение проводимых уполномоченными органами и организациями мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание направлено на вопросы оказания помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросам транспортной безопасности.
"Надзорные мероприятия находятся на контроле генерального прокурора РФ Игоря Краснова", - уточняется в сообщении.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
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Подтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)КерчьСевастопольПодтопления в КрымуРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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