https://ria.ru/20210618/prokuror-1737605425.html

Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму

Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму - РИА Новости, 18.06.2021

Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму

Генпрокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму, особое внимание направлено на оказание помощи пострадавшим, сообщает... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:33

2021-06-18T17:33

2021-06-18T17:39

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

керчь

севастополь

подтопления в крыму

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму, особое внимание направлено на оказание помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что особое внимание направлено на вопросы оказания помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросам транспортной безопасности."Надзорные мероприятия находятся на контроле генерального прокурора РФ Игоря Краснова", - уточняется в сообщении.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737596476.html

керчь

севастополь

россия

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Наводнение в Ялте: потоки воды смывают людей и машины Глава администрации Ялты обратилась к командующему Черноморского флота за помощью техникой и людьми 2021-06-18T17:33 true PT0M26S

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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, севастополь, подтопления в крыму, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия