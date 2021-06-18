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Попова рассказала о мерах профилактики против новых штаммов коронавируса

Попова рассказала о мерах профилактики против новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021

Попова рассказала о мерах профилактики против новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса не меняют по сути эпидемиологию процесса, передача вируса такая же, все профилактические мероприятия остаются актуальными, заявила... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:35

2021-06-18T14:35

2021-06-18T14:35

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса не меняют по сути эпидемиологию процесса, передача вируса такая же, все профилактические мероприятия остаются актуальными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Даже новые штаммы вируса, которые мы сегодня выявляем, по сути не меняют принципиально эпидемиологии процесса, передача вируса происходит так же - воздушно-капельным путем, эта инфекция остается респираторной, и весь комплекс мероприятий по прерыванию (передачи – ред.) вируса от человека к человеку остается актуальным", - сказала Попова на заседании ЦИК России.Она отметила, что есть большое количество инструментов, чтобы остановить распространение.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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