Турфирмы Приморья и Красноярского края договорились о сотрудничестве
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Туристические компании Приморья и Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Туристические компании Приморья и Красноярского края подписали соглашения о сотрудничестве, которые в том числе подразумевают обмен туристами и участие в гастрономических проектах, сообщает правительство дальневосточного региона.
Участники туристического рынка Приморского края побывали в Красноярске с бизнес-миссией с 14 по 17 июня. В состав делегации от региона вошли семь представителей малого и среднего предпринимательства, в том числе рестораторы и отельеры Владивостока. Они рассказали о своем бизнесе и возможностях. Представители отрасли из Красноярского края поделились своими проектами. После этого турфирмы подписали соглашения о сотрудничестве.
"Дружеские и партнерские отношения Приморского и Красноярского краев для нас очень важны. Двери нашего региона всегда открыты для туристов из Сибири. Зимой мы можем предложить гастрономические туры и интересную культурную программу, а летом будем рады увидеть красноярцев на побережье Японского моря. В свою очередь природа, которой обладает Красноярский край, настолько уникальна, что мы рекомендуем нашим соотечественникам запланировать отпуск здесь. Посетить Красноярские столбы и увидеть Красноярскую ГЭМ, узнать, что такое настоящая сибирская кухня", – сказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, чьи слова приводятся в сообщении.
Туристско-информационный центр (ТИЦ) Приморья в рамках бизнес-миссии рассказал красноярским коллегам про транспортное сообщение между регионами, лучшие сезоны для путешествий, места притяжения туристов и дальневосточную кухню – бренд, который в Приморском крае активно развивают. Как уточнил РИА Новости представитель правительства Приморья, ТИЦы двух регионов также готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве.
Принять участие в бизнес-миссии нескольким предпринимателям Приморья помог центр "Мой бизнес". С начала года это уже вторая туристическая бизнес-миссия, прошедшая при поддержке центра, первая состоялась в марте в Якутии.
В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма региона, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.