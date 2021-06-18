https://ria.ru/20210618/preparat-1737584733.html

Мясников предупредил об опасности популярного советского лекарства

Мясников предупредил об опасности популярного советского лекарства - РИА Новости, 18.06.2021

Мясников предупредил об опасности популярного советского лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему популярный во времена СССР препарат "Амиодарон" опасен для здоровья. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:38

2021-06-18T15:38

2021-06-18T15:38

александр мясников (врач)

ссср

общество

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему популярный во времена СССР препарат "Амиодарон" опасен для здоровья.По его словам, "Амиодарон" действительно помогает нормализовать сердечный ритм при мерцательной аритмии, однако он может оказывать негативное воздействие на другие органы. Большое количество содержащегося в препарате йода "губит щитовидную железу", пояснил медик. Он также добавил, что это лекарство провоцирует необратимые фиброзные изменения в легких.Мясников заявил, что в настоящее время существует множество других медикаментов без подобных побочных эффектов и призвал россиян, принимающих "Амиодарон", обязательно проконсультироваться с врачом.Ранее эксперт рассказал, что использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата.

https://ria.ru/20210531/rak-1734977600.html

ссср

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2021

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александр мясников (врач), ссср, общество