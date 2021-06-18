https://ria.ru/20210618/preparat-1737584733.html
Мясников предупредил об опасности популярного советского лекарства
Мясников предупредил об опасности популярного советского лекарства - РИА Новости, 18.06.2021
Мясников предупредил об опасности популярного советского лекарства
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему популярный во времена СССР препарат "Амиодарон" опасен для здоровья. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:38
2021-06-18T15:38
2021-06-18T15:38
александр мясников (врач)
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731290_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_9ad6511fcd468a54a4e0d2ae7e2994ef.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему популярный во времена СССР препарат "Амиодарон" опасен для здоровья.По его словам, "Амиодарон" действительно помогает нормализовать сердечный ритм при мерцательной аритмии, однако он может оказывать негативное воздействие на другие органы. Большое количество содержащегося в препарате йода "губит щитовидную железу", пояснил медик. Он также добавил, что это лекарство провоцирует необратимые фиброзные изменения в легких.Мясников заявил, что в настоящее время существует множество других медикаментов без подобных побочных эффектов и призвал россиян, принимающих "Амиодарон", обязательно проконсультироваться с врачом.Ранее эксперт рассказал, что использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата.
https://ria.ru/20210531/rak-1734977600.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731290_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b97b62350965209f43f8f140d9f7a16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), ссср, общество
Мясников предупредил об опасности популярного советского лекарства
Врач Мясников предупредил об опасности для здоровья популярного советского лекарства
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал, почему популярный во времена СССР препарат "Амиодарон" опасен для здоровья.
"Это лекарство моей юности. Когда-то оно произвело переворот", — поделился специалист.
По его словам, "Амиодарон" действительно помогает нормализовать сердечный ритм при мерцательной аритмии, однако он может оказывать негативное воздействие на другие органы.
Большое количество содержащегося в препарате йода "губит щитовидную железу", пояснил медик. Он также добавил, что это лекарство провоцирует необратимые фиброзные изменения в легких.
Мясников заявил, что в настоящее время существует множество других медикаментов без подобных побочных эффектов и призвал россиян, принимающих "Амиодарон", обязательно проконсультироваться с врачом.
Ранее эксперт рассказал, что использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата.