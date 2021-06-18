Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/pravitelstvo-1737557881.html
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения - РИА Новости, 18.06.2021
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения ГКБ 40... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:25
2021-06-18T13:25
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коммунарка (москва)
здоровье - общество
михаил мишустин
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737374327_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_019f25c1f96aad73ac5da609d66b9adb.jpg
КОММУНАРКА, 18 июн - РИА Новости. Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения ГКБ 40 (Коммунарка) департамента здравоохранения Москвы."Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе, необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 миллиардов рублей уже сейчас на систему здравоохранения", - сообщил Мишустин.Он уточнил, что в дальнейшем будут оцениваться потребности и объемы необходимой поддержки, которую надо будет выделить на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. "Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят", - заключил глава правительства, подчеркнув, что сейчас документ находится на одобрении Совета Федерации.Он подчеркнул, что это относится и к стимулирующим выплатам для медперсонала, работающего в "красной зоне".
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html
россия
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737374327_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_13c60b9e15ed55066ba6ca754e6430fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье - общество, михаил мишустин, совет федерации рф
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
13:25 18.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

Мишустин заявил, что правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Читать ria.ru в
КОММУНАРКА, 18 июн - РИА Новости. Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения ГКБ 40 (Коммунарка) департамента здравоохранения Москвы.
"Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе, необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 миллиардов рублей уже сейчас на систему здравоохранения", - сообщил Мишустин.
Контролеры ГКУ Организатор перевозок производит проверку соблюдения масочно-перчаточного режима на станции Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 10:17Распространение коронавируса
В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 29 июня
Он уточнил, что в дальнейшем будут оцениваться потребности и объемы необходимой поддержки, которую надо будет выделить на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. "Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят", - заключил глава правительства, подчеркнув, что сейчас документ находится на одобрении Совета Федерации.
Он подчеркнул, что это относится и к стимулирующим выплатам для медперсонала, работающего в "красной зоне".
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
Вчера, 12:41
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоммунарка (Москва)Здоровье - ОбществоМихаил МишустинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
Лента новостейМолния