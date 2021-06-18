https://ria.ru/20210618/pravitelstvo-1737557881.html

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения - РИА Новости, 18.06.2021

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения ГКБ 40... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:25

2021-06-18T13:25

2021-06-18T13:25

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коммунарка (москва)

здоровье - общество

михаил мишустин

совет федерации рф

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КОММУНАРКА, 18 июн - РИА Новости. Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения ГКБ 40 (Коммунарка) департамента здравоохранения Москвы."Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе, необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 миллиардов рублей уже сейчас на систему здравоохранения", - сообщил Мишустин.Он уточнил, что в дальнейшем будут оцениваться потребности и объемы необходимой поддержки, которую надо будет выделить на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. "Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят", - заключил глава правительства, подчеркнув, что сейчас документ находится на одобрении Совета Федерации.Он подчеркнул, что это относится и к стимулирующим выплатам для медперсонала, работающего в "красной зоне".

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

россия

коммунарка (москва)

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье - общество, михаил мишустин, совет федерации рф