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Лавров оценил возвращение послов России и США к работе
Лавров оценил возвращение послов России и США к работе - РИА Новости, 18.06.2021
Лавров оценил возвращение послов России и США к работе
Возвращение послов России и США является символическим жестом, но при этом достаточно важным, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:07
2021-06-18T12:55
мид белоруссии
анатолий антонов
джо байден
женева (город)
россия
сергей лавров
сша
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возвращение послов России и США является символическим жестом, но при этом достаточно важным, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров."Это, конечно, прежде всего, жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей, в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.Посол РФ в США Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.
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мид белоруссии, анатолий антонов, джо байден, женева (город), россия, сергей лавров, сша, в мире
Лавров оценил возвращение послов России и США к работе
12:07 18.06.2021 (обновлено: 12:55 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров назвал возвращение послов России и США к работе символическим, но важным жестом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возвращение послов России и США является символическим жестом, но при этом достаточно важным, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это, конечно, прежде всего, жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей, в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Посол РФ в США Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 15:43Саммит Путина и Байдена
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МИД БелоруссииАнатолий АнтоновДжо БайденЖенева (город)РоссияСергей ЛавровСШАВ мире
 
 
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