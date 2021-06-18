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Лавров оценил возвращение послов России и США к работе
Лавров оценил возвращение послов России и США к работе - РИА Новости, 18.06.2021
Лавров оценил возвращение послов России и США к работе
Возвращение послов России и США является символическим жестом, но при этом достаточно важным, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:07
2021-06-18T12:07
2021-06-18T12:55
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возвращение послов России и США является символическим жестом, но при этом достаточно важным, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров."Это, конечно, прежде всего, жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей, в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.Посол РФ в США Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.
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мид белоруссии, анатолий антонов, джо байден, женева (город), россия, сергей лавров, сша, в мире
Лавров оценил возвращение послов России и США к работе
12:07 18.06.2021 (обновлено: 12:55 18.06.2021)
Лавров назвал возвращение послов России и США к работе символическим, но важным жестом