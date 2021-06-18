https://ria.ru/20210618/poshlina-1737526868.html
В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы
В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы - РИА Новости, 18.06.2021
В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 июня включительно составит 38,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара за тонну, кукурузы — 50,2... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:52
2021-06-18T10:52
2021-06-18T18:47
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 июня включительно составит 38,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара за тонну, кукурузы — 50,2 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза России.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 254,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 241,7 доллара за тонну, на кукурузу — 256,8 доллара за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России за предыдущий период, с 17 по 22 июня включительно, составляет 33,3 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара за тонну, кукурузы — 48,2 доллара за тонну.Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70 процентов разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.
https://ria.ru/20210610/pshenitsa-1736534224.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы
10:52 18.06.2021 (обновлено: 18:47 18.06.2021)
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 июня вырастет до 38,1 доллара за тонну
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 июня включительно составит 38,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара за тонну, кукурузы — 50,2 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза
России.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 254,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 241,7 доллара за тонну, на кукурузу — 256,8 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России за предыдущий период, с 17 по 22 июня включительно, составляет 33,3 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара за тонну, кукурузы — 48,2 доллара за тонну.
Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.
В России
со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70 процентов разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.
Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.