https://ria.ru/20210618/pomosch-1737572138.html

Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам

Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам - РИА Новости, 18.06.2021

Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам

Столичный Департамент здравоохранения сообщил о временном изменений правил плановой госпитализации. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:40

2021-06-18T14:40

2021-06-18T18:37

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

департамент здравоохранения г. москвы

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Столичный Департамент здравоохранения сообщил о временном изменений правил плановой госпитализации. "Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера — уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Там подчеркнули, что новые правила не распространяются на пациентов с противопоказаниями к вакцинации. Их будет определять врач стационара перед госпитализацией.В депздраве подчеркнули, что московские больницы продолжат планово проводить противоопухолевое лечение больных с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также оказывать паллиативную помощь.Экстренную медицинскую помощь будут оказывать всем жителям города без исключения.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737519864.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, департамент здравоохранения г. москвы, здоровье - общество, москва