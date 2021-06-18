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Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам
Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам - РИА Новости, 18.06.2021
Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам
Столичный Департамент здравоохранения сообщил о временном изменений правил плановой госпитализации. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:40
2021-06-18T18:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
департамент здравоохранения г. москвы
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Столичный Департамент здравоохранения сообщил о временном изменений правил плановой госпитализации. "Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера — уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Там подчеркнули, что новые правила не распространяются на пациентов с противопоказаниями к вакцинации. Их будет определять врач стационара перед госпитализацией.В депздраве подчеркнули, что московские больницы продолжат планово проводить противоопухолевое лечение больных с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также оказывать паллиативную помощь.Экстренную медицинскую помощь будут оказывать всем жителям города без исключения.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, департамент здравоохранения г. москвы, здоровье - общество, москва
Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам
14:40 18.06.2021 (обновлено: 18:37 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Москве ввели новые правила оказания плановой медицинской помощи из-за коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Столичный Департамент здравоохранения сообщил о временном изменений правил плановой госпитализации.
"Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера — уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Там подчеркнули, что новые правила не распространяются на пациентов с противопоказаниями к вакцинации. Их будет определять врач стационара перед госпитализацией.
В депздраве подчеркнули, что московские больницы продолжат планово проводить противоопухолевое лечение больных с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также оказывать паллиативную помощь.
Экстренную медицинскую помощь будут оказывать всем жителям города без исключения.
 
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