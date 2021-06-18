https://ria.ru/20210618/polsha-1737646363.html

СМИ опровергли данные о кибератаке на Польшу, в которой обвиняли Россию

СМИ опровергли данные о кибератаке на Польшу, в которой обвиняли Россию - РИА Новости, 18.06.2021

СМИ опровергли данные о кибератаке на Польшу, в которой обвиняли Россию

Польская газета Wyborcza со ссылкой на свои источники опровергла заявления политиков о масштабной кибератаке на страну, в которой обвинили Россию. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T22:13

2021-06-18T22:13

2021-06-18T22:40

россия

матеуш моравецкий

польша

в мире

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ВАРШАВА, 18 июн — РИА Новости. Польская газета Wyborcza со ссылкой на свои источники опровергла заявления политиков о масштабной кибератаке на страну, в которой обвинили Россию.Так, несколько дней назад глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил о взломе своей электронной почты, почтового ящика жены и профилей в соцсетях. Местные СМИ написали, что злоумышленники получили доступ к секретным документам. Сам чиновник подчеркнул, что утечки такой информации не было. Несмотря на это, власти Польши заявили, что страна столкнулась с масштабной кибератакой. Премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание сейма. Моравецкий и вице-премьер, глава правящей партии Ярослав Кичиньский заявили, что хакерский взлом провели с территории России.Как выяснила Wyborcza, "опубликованные в мессенджере Telegram материалы из почтового ящика Михала Дворчика получены от человека из его ближайшего окружения, имевшего доступ к паролям и устройствам министра".По данным газеты, к таким выводам пришло Агентство внутренней безопасности, ведущее расследование утечки данных."Мотивация человека, который раскрыл переписку министра, должна быть установлена. Скорее всего, произошел какой-то конфликт, не обязательно по политическим мотивам", – указал информатор издания, знакомый с выводами следствия.

https://ria.ru/20210610/arest-1736398603.html

https://ria.ru/20210603/polsha-1735348083.html

россия

польша

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россия, матеуш моравецкий, польша, в мире