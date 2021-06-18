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СМИ опровергли данные о кибератаке на Польшу, в которой обвиняли Россию
СМИ опровергли данные о кибератаке на Польшу, в которой обвиняли Россию - РИА Новости, 18.06.2021
СМИ опровергли данные о кибератаке на Польшу, в которой обвиняли Россию
Польская газета Wyborcza со ссылкой на свои источники опровергла заявления политиков о масштабной кибератаке на страну, в которой обвинили Россию. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T22:13
2021-06-18T22:40
россия
матеуш моравецкий
польша
в мире
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ВАРШАВА, 18 июн — РИА Новости. Польская газета Wyborcza со ссылкой на свои источники опровергла заявления политиков о масштабной кибератаке на страну, в которой обвинили Россию.Так, несколько дней назад глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил о взломе своей электронной почты, почтового ящика жены и профилей в соцсетях. Местные СМИ написали, что злоумышленники получили доступ к секретным документам. Сам чиновник подчеркнул, что утечки такой информации не было. Несмотря на это, власти Польши заявили, что страна столкнулась с масштабной кибератакой. Премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание сейма. Моравецкий и вице-премьер, глава правящей партии Ярослав Кичиньский заявили, что хакерский взлом провели с территории России.Как выяснила Wyborcza, "опубликованные в мессенджере Telegram материалы из почтового ящика Михала Дворчика получены от человека из его ближайшего окружения, имевшего доступ к паролям и устройствам министра".По данным газеты, к таким выводам пришло Агентство внутренней безопасности, ведущее расследование утечки данных."Мотивация человека, который раскрыл переписку министра, должна быть установлена. Скорее всего, произошел какой-то конфликт, не обязательно по политическим мотивам", – указал информатор издания, знакомый с выводами следствия.
https://ria.ru/20210610/arest-1736398603.html
https://ria.ru/20210603/polsha-1735348083.html
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россия, матеуш моравецкий, польша, в мире
СМИ опровергли данные о кибератаке на Польшу, в которой обвиняли Россию
22:13 18.06.2021 (обновлено: 22:40 18.06.2021)
 
© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Depositphotos / bloodua

Wyborcza заявила, что масштабной кибератаки на Польшу, в которой обвиняли Россию, не было

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 июн — РИА Новости. Польская газета Wyborcza со ссылкой на свои источники опровергла заявления политиков о масштабной кибератаке на страну, в которой обвинили Россию.
Так, несколько дней назад глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил о взломе своей электронной почты, почтового ящика жены и профилей в соцсетях. Местные СМИ написали, что злоумышленники получили доступ к секретным документам. Сам чиновник подчеркнул, что утечки такой информации не было.
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Несмотря на это, власти Польши заявили, что страна столкнулась с масштабной кибератакой. Премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание сейма. Моравецкий и вице-премьер, глава правящей партии Ярослав Кичиньский заявили, что хакерский взлом провели с территории России.
Как выяснила Wyborcza, "опубликованные в мессенджере Telegram материалы из почтового ящика Михала Дворчика получены от человека из его ближайшего окружения, имевшего доступ к паролям и устройствам министра".
По данным газеты, к таким выводам пришло Агентство внутренней безопасности, ведущее расследование утечки данных.
"Мотивация человека, который раскрыл переписку министра, должна быть установлена. Скорее всего, произошел какой-то конфликт, не обязательно по политическим мотивам", – указал информатор издания, знакомый с выводами следствия.
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