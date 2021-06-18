https://ria.ru/20210618/polsha-1737636514.html

Польское СМИ рассказало о политическом "параличе" Варшавы из-за России

Польское СМИ рассказало о политическом "параличе" Варшавы из-за России - РИА Новости, 18.06.2021

Польское СМИ рассказало о политическом "параличе" Варшавы из-за России

В Польше происходит кризис в "элитах" и руководящих органах, который негативно отражается на ведении внешней политики, написал журналист Ян Энгельгард в газете... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:24

2021-06-18T20:24

2021-06-18T20:24

россия

джо байден

владимир путин

польша

сша

в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Польше происходит кризис в "элитах" и руководящих органах, который негативно отражается на ведении внешней политики, написал журналист Ян Энгельгард в газете Myśl Polska. В материале отмечается, что участники польского политического конфликта, как сторонники действующей власти, так и оппозиция, верят в нападение России на Польшу. При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала "огромной травмой" для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой, подчеркнул журналист. Саммит лидеров России и США прошел в Женеве на вилле Ла Гранж в среду. Он длился 4,5 часа, включая перерыв. После переговоров главы двух стран провели пресс-конференции.По итогам переговоров Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20210615/polsha-1737114869.html

россия

польша

сша

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россия, джо байден, владимир путин, польша, сша, в мире