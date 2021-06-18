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В Польше обвинили Россию в кибератаках
В Польше обвинили Россию в кибератаках - РИА Новости, 18.06.2021
В Польше обвинили Россию в кибератаках
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость", вице-премьер, курирующий силовой блок, Ярослав Качиньский заявил, что недавняя кибератака на страну была... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:19
2021-06-18T15:19
2021-06-18T15:19
россия
кибербезопасность
ярослав качиньский
польша
в мире
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ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость", вице-премьер, курирующий силовой блок, Ярослав Качиньский заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена с территории России.В своем официальном заявлении, опубликованном в пятницу, Качиньский заявил, что ознакомился с информацией Агентства внутренней безопасности, Службы военной контрразведки. По его словам, "наиважнейшие польские чиновники, министры, депутаты различных политических объединений были объектом кибератаки"."Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и охват широки", - заявил Качиньский.Во вторник власти Польши заявили, что страна столкнулась с масштабной кибератакой. Премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание сейма.Несколько дней назад глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил о взломе своей электронной почты. Ряд СМИ распространили информацию, что в результате взлома злоумышленники получили доступ к секретным документам. Сам Дворчик пояснил, что был взломан не только его почтовый ящик, но и ящик его жены, а также профили в соцсетях. По его словам, утечки секретной информации не произошло.
https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html
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россия, кибербезопасность, ярослав качиньский, польша, в мире
В Польше обвинили Россию в кибератаках
Вице-премьер Польши заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена из России
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости.
Глава правящей партии Польши
"Право и справедливость", вице-премьер, курирующий силовой блок, Ярослав Качиньский
заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена с территории России
.
В своем официальном заявлении, опубликованном в пятницу, Качиньский заявил, что ознакомился с информацией Агентства внутренней безопасности, Службы военной контрразведки. По его словам, "наиважнейшие польские чиновники, министры, депутаты различных политических объединений были объектом кибератаки".
"Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и охват широки", - заявил Качиньский.
Во вторник власти Польши заявили, что страна столкнулась с масштабной кибератакой. Премьер-министр Матеуш Моравецкий
созвал закрытое заседание сейма.
Несколько дней назад глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил о взломе своей электронной почты. Ряд СМИ распространили информацию, что в результате взлома злоумышленники получили доступ к секретным документам. Сам Дворчик пояснил, что был взломан не только его почтовый ящик, но и ящик его жены, а также профили в соцсетях. По его словам, утечки секретной информации не произошло.