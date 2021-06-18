Погибших в результате стихии в Крыму нет, заявили в МЧС республики

МЧС Крыма сообщило, что в результате разгула стихии на полуострове никто не погиб
На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.
На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.
В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.
В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.
Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.
Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.
"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.
"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.
Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.
Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.
Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.
Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.
В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.
В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.
В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.
В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.
В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.
Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.
Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.
На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.
В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.
Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.
"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.
Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.
Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.
В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.
В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.
В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.
Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.