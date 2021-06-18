https://ria.ru/20210618/podtopleniya-1737522436.html

Погибших в результате стихии в Крыму нет, заявили в МЧС республики

Погибших в результате стихии в Крыму нет, заявили в МЧС республики - РИА Новости, 18.06.2021

Погибших в результате стихии в Крыму нет, заявили в МЧС республики

Погибших в результате ливней, паводков и последовавших сильных подтоплений в Крыму нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:27

2021-06-18T10:27

2021-06-18T13:15

подтопления в крыму

подтопление на востоке крыма

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Погибших в результате ливней, паводков и последовавших сильных подтоплений в Крыму нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике."Жертв нет", - сообщили в пресс-службе.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Сильный дождь продолжается в пятницу в Ялте, где из-за осадков (две месячные нормы за ночь, 87 миллиметров) вышли из берегов реки. Дожди продолжаются в Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

керчь

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, подтопление на востоке крыма, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия