Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/podtopleniya-1737522436.html
Погибших в результате стихии в Крыму нет, заявили в МЧС республики
Погибших в результате стихии в Крыму нет, заявили в МЧС республики - РИА Новости, 18.06.2021
Погибших в результате стихии в Крыму нет, заявили в МЧС республики
Погибших в результате ливней, паводков и последовавших сильных подтоплений в Крыму нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:27
2021-06-18T13:15
подтопления в крыму
подтопление на востоке крыма
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737446922_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_9a52e0ec434971c91f27922a902babb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Погибших в результате ливней, паводков и последовавших сильных подтоплений в Крыму нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике."Жертв нет", - сообщили в пресс-службе.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Сильный дождь продолжается в пятницу в Ялте, где из-за осадков (две месячные нормы за ночь, 87 миллиметров) вышли из берегов реки. Дожди продолжаются в Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737446922_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_cde56179c648b7c9d02cdfebd3f65365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подтопления в крыму, подтопление на востоке крыма, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия
Погибших в результате стихии в Крыму нет, заявили в МЧС республики
10:27 18.06.2021 (обновлено: 13:15 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Керчи из-за ливней
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

МЧС Крыма сообщило, что в результате разгула стихии на полуострове никто не погиб

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Погибших в результате ливней, паводков и последовавших сильных подтоплений в Крыму нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике.
"Жертв нет", - сообщили в пресс-службе.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Сильный дождь продолжается в пятницу в Ялте, где из-за осадков (две месячные нормы за ночь, 87 миллиметров) вышли из берегов реки. Дожди продолжаются в Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуПодтопление на востоке КрымаКерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
Лента новостейМолния