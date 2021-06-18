https://ria.ru/20210618/podtoplenie-1737524091.html

На юге России около 320 домов и 400 участков подтоплены после циклона

На юге России около 320 домов и 400 участков подтоплены после циклона - РИА Новости, 18.06.2021

На юге России около 320 домов и 400 участков подтоплены после циклона

Порядка 320 жилых домов и около 400 приусадебных участков оказались подтопленными в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области из-за мощного циклона,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:36

2021-06-18T10:36

2021-06-18T13:16

подтопления в крыму

подтопление на востоке крыма

керчь

ростовская область

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Порядка 320 жилых домов и около 400 приусадебных участков оказались подтопленными в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области из-за мощного циклона, сопровождавшегося сильными осадками, градом и порывами ветка до 22 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В шести муниципальных образованиях Крыма произошло подтопление 303 жилых домов, 364 приусадебных участков и одного социально значимого объекта. В Краснодарском крае в зону подтопления попали два частных жилых дома и девять приусадебных участков. На территории Ростовской области подтопленными оказались 15 жилых домов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на территории Кубани частично повреждены кровли 470 жилых домов и двух социально значимых объектов, в том числе детского сада.По состоянию на 6.00 мск пятницы в двух муниципальных образованиях Крыма остаются подтопленными 117 частных жилых домов, 162 приусадебных участка и Центральная больница Керчи. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения порядка 1 тысячи жилых домов, в которых проживают более 3 тысяч человек, а также пяти социально значимых объектов.Собеседник агентства добавил, что в Краснодарском крае вода с подтопленных территорий сошла, энергоснабжение восстановлено в полном объеме. На территории Ростовской области в зоне подтопления остаются 15 частных жилых домов с приусадебными участками.В соответствии с прогнозом, в пятницу циклон продолжил влиять на территорию Крыма. В Судаке прогнозируется выпадение осадков до 50 миллиметров за 12 часов, в Симферополе - до 26 миллиметров, в Советском районе - до 20 миллиметров, в Керчи - до 2 миллиметров за 12 часов. Также ожидаются порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду. С 19 июня осадки в Крыму прекратятся.

керчь

ростовская область

краснодарский край

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Ливни размыли дороги в Ялте Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, дожди продолжаются, реки вышли из берегов, сообщили РИА Новости в в крымском гидрометцентре. 2021-06-18T10:36 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, подтопление на востоке крыма, керчь, ростовская область, краснодарский край, происшествия