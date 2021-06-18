https://ria.ru/20210618/podrabotka-1737500202.html
Исследование выявило самые популярные сферы подработки в период пандемии
Исследование выявило самые популярные сферы подработки в период пандемии - РИА Новости, 18.06.2021
Исследование выявило самые популярные сферы подработки в период пандемии
Пандемия коронавируса COVID-19 заставила найти подработку 21% россиян, а 5% граждан пришлось найти несколько источников дополнительного заработка, говорится в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T01:03
2021-06-18T01:03
2021-06-18T01:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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исследование
работа
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса COVID-19 заставила найти подработку 21% россиян, а 5% граждан пришлось найти несколько источников дополнительного заработка, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито" и рекрутингового сервиса GigAnt.Исследование проводилось методом онлайн-опроса с 31 мая по 4 июня, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет. По данным исследования, в настоящее время подрабатывают 39% россиян: 33% опрошенных делали это и раньше, еще 6% нашли подработку впервые в жизни.Подработку с основной работой совмещают 40% опрошенных, а для 16% россиян подработка - единственный вид заработка. При этом 7% совмещают подработку с учебой, а 2% - с двумя основными работами."Самые популярные сферы для подработки - это торговля (неполная занятость в качестве продавца, кассира, на складе и тому подобное - 12%) и маркетинг (копирайтинг, SMM и тому подобное - 13%). Среди опрошенных мужчин наиболее популярными направлениями стали транспорт (18%), охрана (12%), IT (10%), курьерские службы и службы доставки (10%), а также линейные позиции в торговле (10%)", - отмечается в сообщении.В свою очередь, 18% респондентов-женщин отметили, что подрабатывают в маркетинге, 13% - в торговле, по 11% на административно-управленческих позициях и в онлайн-поддержке, 9% - в бьюти-сфере (парикмахер, мастер маникюра и другие подобные профессии). В городах-миллионниках из направлений для подработки более популярна IT-сфера, а в маленьких городках - работа нянями, домашним персоналом, таксистами или работа в магазинах.
https://ria.ru/20210426/dokhod-1729907235.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, исследование, работа, общество
Исследование выявило самые популярные сферы подработки в период пандемии
Исследование "Авито" показало, сколько россиян вынуждены подрабатывать в пандемию COVID-19
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Пандемия коронавируса
COVID-19 заставила найти подработку 21% россиян, а 5% граждан пришлось найти несколько источников дополнительного заработка, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито" и рекрутингового сервиса GigAnt.
Исследование проводилось методом онлайн-опроса с 31 мая по 4 июня, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет. По данным исследования, в настоящее время подрабатывают 39% россиян: 33% опрошенных делали это и раньше, еще 6% нашли подработку впервые в жизни.
"Лишь 20% респондентов - 18% мужчин и 23% женщин - никогда в жизни не подрабатывали ранее. Еще 21% респондентов признались, что именно пандемия заставила их искать подработку, еще 5% пришлось найти несколько источников дополнительного заработка", - говорится в сообщении по итогам опроса.
Подработку с основной работой совмещают 40% опрошенных, а для 16% россиян подработка - единственный вид заработка. При этом 7% совмещают подработку с учебой, а 2% - с двумя основными работами.
"Самые популярные сферы для подработки - это торговля (неполная занятость в качестве продавца, кассира, на складе и тому подобное - 12%) и маркетинг (копирайтинг, SMM и тому подобное - 13%). Среди опрошенных мужчин наиболее популярными направлениями стали транспорт (18%), охрана (12%), IT (10%), курьерские службы и службы доставки (10%), а также линейные позиции в торговле (10%)", - отмечается в сообщении.
В свою очередь, 18% респондентов-женщин отметили, что подрабатывают в маркетинге, 13% - в торговле, по 11% на административно-управленческих позициях и в онлайн-поддержке, 9% - в бьюти-сфере (парикмахер, мастер маникюра и другие подобные профессии). В городах-миллионниках из направлений для подработки более популярна IT-сфера, а в маленьких городках - работа нянями, домашним персоналом, таксистами или работа в магазинах.