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Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Байден на саммите подарил победу Путину

Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Байден на саммите подарил победу Путину - РИА Новости, 18.06.2021

Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Байден на саммите подарил победу Путину

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал настоящим ударом по американским интересам. Таким мнением с Newsmax поделился президент Центра политики... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:17

2021-06-18T12:17

2021-06-18T13:07

саммит путина и байдена

россия

центральное разведывательное управление (цру)

джо байден

владимир путин

женева (город)

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политика

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал настоящим ударом по американским интересам. Таким мнением с Newsmax поделился президент Центра политики безопасности США и бывший аналитик ЦРУ Фредерик Флейц.По его словам, договоренности лидеров двух стран о новых переговорах по контролю над вооружениями, кибербезопасности, а также решение вернуть послов ушли на второй план сразу после пресс-конференций президентов.Так, Джо Байден выступил с бессвязной речью, а его комментарии представителям СМИ были банальными и иногда непонятными, считает эксперт.В то же время президент России в ходе выступления перед прессой выглядел компетентным и уверенным в себе, отметил Фрейц.Согласно мнению специалиста, "старчески болтливый глава Белого дома" предстал слабаком перед мировой аудиторией."Байден показал миру, что ему многое уже не по зубам, а также свою неспособность представлять США перед иностранными соперниками. Он подарил Путину дипломатическую победу и ничего не получил взамен для Америки", — подчеркнул автор статьи.Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/avto-1737450852.html

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россия

женева (город)

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россия, центральное разведывательное управление (цру), джо байден, владимир путин, женева (город), сша, политика