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Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Байден на саммите подарил победу Путину
Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Байден на саммите подарил победу Путину - РИА Новости, 18.06.2021
Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Байден на саммите подарил победу Путину
Саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал настоящим ударом по американским интересам. Таким мнением с Newsmax поделился президент Центра политики... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:17
2021-06-18T12:17
2021-06-18T13:07
саммит путина и байдена
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал настоящим ударом по американским интересам. Таким мнением с Newsmax поделился президент Центра политики безопасности США и бывший аналитик ЦРУ Фредерик Флейц.По его словам, договоренности лидеров двух стран о новых переговорах по контролю над вооружениями, кибербезопасности, а также решение вернуть послов ушли на второй план сразу после пресс-конференций президентов.Так, Джо Байден выступил с бессвязной речью, а его комментарии представителям СМИ были банальными и иногда непонятными, считает эксперт.В то же время президент России в ходе выступления перед прессой выглядел компетентным и уверенным в себе, отметил Фрейц.Согласно мнению специалиста, "старчески болтливый глава Белого дома" предстал слабаком перед мировой аудиторией."Байден показал миру, что ему многое уже не по зубам, а также свою неспособность представлять США перед иностранными соперниками. Он подарил Путину дипломатическую победу и ничего не получил взамен для Америки", — подчеркнул автор статьи.Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/avto-1737450852.html
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РИА Новости
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россия, центральное разведывательное управление (цру), джо байден, владимир путин, женева (город), сша, политика
Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Байден на саммите подарил победу Путину
12:17 18.06.2021 (обновлено: 13:07 18.06.2021)
Экс-сотрудник ЦРУ Флейц рассказал, как Байден подарил Путину дипломатическую победу в Женеве
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.
Саммит Владимира Путина
и Джо Байдена
в Женеве стал настоящим ударом по американским интересам. Таким мнением с Newsmax
поделился президент Центра политики безопасности США
и бывший аналитик ЦРУ Фредерик Флейц.
По его словам, договоренности лидеров двух стран о новых переговорах по контролю над вооружениями, кибербезопасности, а также решение вернуть послов ушли на второй план сразу после пресс-конференций президентов.
Так, Джо Байден выступил с бессвязной речью, а его комментарии представителям СМИ были банальными и иногда непонятными, считает эксперт.
"Создавалось впечатление, что он нервничает и даже пытается защищаться. Не говоря уже о его истерике после вопроса репортера CNN", — добавил экс-сотрудник ЦРУ.
В то же время президент России в ходе выступления перед прессой выглядел компетентным и уверенным в себе, отметил Фрейц.
Согласно мнению специалиста, "старчески болтливый глава Белого дома" предстал слабаком перед мировой аудиторией.
"Байден показал миру, что ему многое уже не по зубам, а также свою неспособность представлять США перед иностранными соперниками. Он подарил Путину дипломатическую победу и ничего не получил взамен для Америки", — подчеркнул автор статьи.
Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.