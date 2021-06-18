https://ria.ru/20210618/plan-1737599978.html

ЦИК утвердил календарный план подготовки к выборам

ЦИК утвердил календарный план подготовки к выборам - РИА Новости, 18.06.2021

ЦИК утвердил календарный план подготовки к выборам

ЦИК РФ на заседании в пятницу утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:08

2021-06-18T17:08

2021-06-18T17:08

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в пятницу утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы.Согласно плану, выдвижение кандидатов, списков кандидатов пройдет с 18 июня по 12 июля. Представление в ЦИК России списков кандидатов – не позднее 13 июля. Представление документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов – с 5 июля по 4 августа.Регистрация кандидатов, списков кандидатов или отказ в регистрации – не позднее чем через 10 дней после дня приема документов.Агитация в СМИ продлится с 21 августа до 00.00 17 сентября. Предвыборные программы партий будут опубликованы не позднее 29 августа.Подача заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения в ТИК, МФЦ, через Госуслуги пройдет со 2 августа по 13 сентября, в УИК – с 8 по 13 сентября.Дни голосования – 17, 18 и 19 сентября. Размещение протоколов УИК в интернете должно пройти не позднее 4.00 20 сентября (при совмещении выборов – не позднее 6.00 20 сентября), установление общих результатов выборов – не позднее 4 октября, а публикация результатов – не позднее 9 октября.

https://ria.ru/20210618/vybory-1737577695.html

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