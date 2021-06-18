https://ria.ru/20210618/peru-1737642060.html

В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом

В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 18.06.2021

В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом

Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, они были работниками добывающей компании Hochschild Mining. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T21:05

2021-06-18T21:05

2021-06-18T21:05

перу

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1920x0_80_0_0_32d2a6fd91bc788937ffb679e54cf997.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, они были работниками добывающей компании Hochschild Mining."Hochschild Mining PLC сообщает, что сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. С глубоким сожалением сообщается о 27 погибших и 13 раненых", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.В настоящее время ведется расследование.Hochschild Mining - крупная компания по добыче и производству золота и серебра, зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. У нее есть проекты в Северной и Южной Америке.

https://ria.ru/20210612/arest-1736749412.html

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

перу, в мире