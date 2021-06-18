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В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом
В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 18.06.2021
В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом
Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, они были работниками добывающей компании Hochschild Mining. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:05
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перу
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, они были работниками добывающей компании Hochschild Mining."Hochschild Mining PLC сообщает, что сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. С глубоким сожалением сообщается о 27 погибших и 13 раненых", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.В настоящее время ведется расследование.Hochschild Mining - крупная компания по добыче и производству золота и серебра, зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. У нее есть проекты в Северной и Южной Америке.
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перу, в мире
В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом
21:05 18.06.2021
 
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Depositphotos / Free2014

В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, они были работниками добывающей компании Hochschild Mining.
"Hochschild Mining PLC сообщает, что сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. С глубоким сожалением сообщается о 27 погибших и 13 раненых", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.
В настоящее время ведется расследование.
Hochschild Mining - крупная компания по добыче и производству золота и серебра, зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. У нее есть проекты в Северной и Южной Америке.
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