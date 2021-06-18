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В Перми суд смягчил наказание водителю, насмерть сбившему девушку
В Перми суд смягчил наказание водителю, насмерть сбившему девушку - РИА Новости, 18.06.2021
В Перми суд смягчил наказание водителю, насмерть сбившему девушку
Суд принял решение выпустить из колонии юношу, насмерть сбившего весной 2020 года на автомобиле девушку на перекрестке в Перми, оставшиеся семь месяцев лишения... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:46
2021-06-18T13:46
россия
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Суд принял решение выпустить из колонии юношу, насмерть сбившего весной 2020 года на автомобиле девушку на перекрестке в Перми, оставшиеся семь месяцев лишения свободы ему заменили на ограничение свободы, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайство удовлетворено. Наказание изменено на ограничение свободы на срок 7 месяцев 18 дней", - рассказали в Пермском районном суде.С ходатайством о замене неотбытого срока более мягким наказанием обратился адвокат осужденного. Материал был рассмотрен 18 июня судом в Пермском районе, на территории которого осужденный отбывает наказание в воспитательной колонии. Представитель суда добавил, что решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.Ограничение свободы не предполагает изоляцию осужденного от общества. При этом на него налагается ряд ограничений: нельзя покидать место постоянного проживания ночью, выезжать за пределы региона, менять место жительства, работы или учебы без согласования с надзорными органами.В июле 2020 года Индустриальный районный суд Перми признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решение было обжаловано родными скончавшейся и прокуратурой. Второй суд состоялся в сентябре. В результате виновный получил 1 год и 6 месяцев воспитательной колонии, также на 2,5 года его лишили права управлять транспортным средством. Юношу заключили под стражу в зале суда. Таким образом, он пробыл в колонии примерно 9 месяцев, во время следствия фигурант находился под домашним арестом.ДТП произошло в мае 2020 года в Индустриальном районе Перми. Элитный внедорожник Lexus сбил возвращавшуюся домой девушку на пешеходном переходе. Согласно материалам следствия, она пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора, а машина ехала на красный.
https://ria.ru/20210609/prigovor-1736376729.html
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россия, пермь, происшествия
В Перми суд смягчил наказание водителю, насмерть сбившему девушку
13:46 18.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Перми суд выпустил из колонии водителя, насмерть сбившего девушку

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Суд принял решение выпустить из колонии юношу, насмерть сбившего весной 2020 года на автомобиле девушку на перекрестке в Перми, оставшиеся семь месяцев лишения свободы ему заменили на ограничение свободы, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайство удовлетворено. Наказание изменено на ограничение свободы на срок 7 месяцев 18 дней", - рассказали в Пермском районном суде.
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С ходатайством о замене неотбытого срока более мягким наказанием обратился адвокат осужденного. Материал был рассмотрен 18 июня судом в Пермском районе, на территории которого осужденный отбывает наказание в воспитательной колонии. Представитель суда добавил, что решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.
Ограничение свободы не предполагает изоляцию осужденного от общества. При этом на него налагается ряд ограничений: нельзя покидать место постоянного проживания ночью, выезжать за пределы региона, менять место жительства, работы или учебы без согласования с надзорными органами.
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В июле 2020 года Индустриальный районный суд Перми признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решение было обжаловано родными скончавшейся и прокуратурой. Второй суд состоялся в сентябре. В результате виновный получил 1 год и 6 месяцев воспитательной колонии, также на 2,5 года его лишили права управлять транспортным средством. Юношу заключили под стражу в зале суда. Таким образом, он пробыл в колонии примерно 9 месяцев, во время следствия фигурант находился под домашним арестом.
ДТП произошло в мае 2020 года в Индустриальном районе Перми. Элитный внедорожник Lexus сбил возвращавшуюся домой девушку на пешеходном переходе. Согласно материалам следствия, она пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора, а машина ехала на красный.
Даниил Ковалевский
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