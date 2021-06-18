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Путин на съезде ЕР обозначит ключевые направления деятельности партии
Путин на съезде ЕР обозначит ключевые направления деятельности партии - РИА Новости, 18.06.2021
Путин на съезде ЕР обозначит ключевые направления деятельности партии
Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:11
2021-06-18T15:11
россия
единая россия
владимир путин
москва
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что делегатам съезда предстоит тайным голосованием избрать кандидатов от партии на предстоящих выборах всех уровней, а также принять основные направления предвыборной программы "Единой России". В дальнейшем принятые съездом программные документы будут обсуждаться в регионах и дорабатываться с учетом предложений граждан и экспертного сообщества.
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россия, единая россия, владимир путин, москва, политика

Путин на съезде ЕР обозначит ключевые направления деятельности партии

15:11 18.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин выступит на съезде партии "Единая Россия", который пройдет в Москве 19 июня. В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегатам съезда предстоит тайным голосованием избрать кандидатов от партии на предстоящих выборах всех уровней, а также принять основные направления предвыборной программы "Единой России". В дальнейшем принятые съездом программные документы будут обсуждаться в регионах и дорабатываться с учетом предложений граждан и экспертного сообщества.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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