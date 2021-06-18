Путин на съезде ЕР обозначит ключевые направления деятельности партии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин выступит на съезде партии "Единая Россия", который пройдет в Москве 19 июня. В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегатам съезда предстоит тайным голосованием избрать кандидатов от партии на предстоящих выборах всех уровней, а также принять основные направления предвыборной программы "Единой России". В дальнейшем принятые съездом программные документы будут обсуждаться в регионах и дорабатываться с учетом предложений граждан и экспертного сообщества.