https://ria.ru/20210618/partiya-1737579772.html

Путин на съезде ЕР обозначит ключевые направления деятельности партии

Путин на съезде ЕР обозначит ключевые направления деятельности партии - РИА Новости, 18.06.2021

Путин на съезде ЕР обозначит ключевые направления деятельности партии

Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:11

2021-06-18T15:11

2021-06-18T15:11

россия

единая россия

владимир путин

москва

политика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что делегатам съезда предстоит тайным голосованием избрать кандидатов от партии на предстоящих выборах всех уровней, а также принять основные направления предвыборной программы "Единой России". В дальнейшем принятые съездом программные документы будут обсуждаться в регионах и дорабатываться с учетом предложений граждан и экспертного сообщества.

https://ria.ru/20210616/sezd-1737257946.html

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2021

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россия, единая россия, владимир путин, москва, политика