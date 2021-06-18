https://ria.ru/20210618/ozhogi-1737610320.html

В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт

В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением десятилетним ожогов на только что уложенном асфальте на юго-востоке столицы, сообщает в пятницу... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:59

2021-06-18T17:59

2021-06-18T20:16

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением десятилетним ожогов на только что уложенном асфальте на юго-востоке столицы, сообщает в пятницу пресс-служба городской прокуратуры.По предварительной информации, 17 июня мальчик 2011 года рождения, проезжая на самокате по улице Федора Полетаева, где происходила укладка асфальта, упал, в результате чего был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами различной степени", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что мама мальчика утверждает, что место укладки асфальта не было огорожено."В ходе проверки, проведение которой поручено Кузьминской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований безопасности при производстве работ", - добавили в ведомстве.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности."Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту получения травм малолетним ребенком в результате падения на горячее асфальтовое покрытие возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ)", - сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20210617/potolok-1737374614.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия