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В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт
В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением десятилетним ожогов на только что уложенном асфальте на юго-востоке столицы, сообщает в пятницу... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:59
2021-06-18T20:16
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением десятилетним ожогов на только что уложенном асфальте на юго-востоке столицы, сообщает в пятницу пресс-служба городской прокуратуры.По предварительной информации, 17 июня мальчик 2011 года рождения, проезжая на самокате по улице Федора Полетаева, где происходила укладка асфальта, упал, в результате чего был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами различной степени", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что мама мальчика утверждает, что место укладки асфальта не было огорожено."В ходе проверки, проведение которой поручено Кузьминской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований безопасности при производстве работ", - добавили в ведомстве.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности."Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту получения травм малолетним ребенком в результате падения на горячее асфальтовое покрытие возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ)", - сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
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60
москва, происшествия
В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт
17:59 18.06.2021 (обновлено: 20:16 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На юго-востоке Москвы мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением десятилетним ожогов на только что уложенном асфальте на юго-востоке столицы, сообщает в пятницу пресс-служба городской прокуратуры.
По предварительной информации, 17 июня мальчик 2011 года рождения, проезжая на самокате по улице Федора Полетаева, где происходила укладка асфальта, упал, в результате чего был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами различной степени", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мама мальчика утверждает, что место укладки асфальта не было огорожено.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Кузьминской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований безопасности при производстве работ", - добавили в ведомстве.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
"Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту получения травм малолетним ребенком в результате падения на горячее асфальтовое покрытие возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ)", - сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
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