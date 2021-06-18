https://ria.ru/20210618/ozhogi-1737610320.html
В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт
В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением десятилетним ожогов на только что уложенном асфальте на юго-востоке столицы, сообщает в пятницу... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:59
2021-06-18T17:59
2021-06-18T20:16
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением десятилетним ожогов на только что уложенном асфальте на юго-востоке столицы, сообщает в пятницу пресс-служба городской прокуратуры.По предварительной информации, 17 июня мальчик 2011 года рождения, проезжая на самокате по улице Федора Полетаева, где происходила укладка асфальта, упал, в результате чего был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами различной степени", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что мама мальчика утверждает, что место укладки асфальта не было огорожено."В ходе проверки, проведение которой поручено Кузьминской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований безопасности при производстве работ", - добавили в ведомстве.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности."Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту получения травм малолетним ребенком в результате падения на горячее асфальтовое покрытие возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ)", - сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20210617/potolok-1737374614.html
https://ria.ru/20210615/kirov-1737029640.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт
17:59 18.06.2021 (обновлено: 20:16 18.06.2021)
На юго-востоке Москвы мальчик получил ожоги, упав на только что уложенный асфальт
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку в связи с получением десятилетним ожогов на только что уложенном асфальте на юго-востоке столицы, сообщает в пятницу пресс-служба городской прокуратуры.
По предварительной информации, 17 июня мальчик 2011 года рождения, проезжая на самокате по улице Федора Полетаева, где происходила укладка асфальта, упал, в результате чего был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами различной степени", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мама мальчика утверждает, что место укладки асфальта не было огорожено.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Кузьминской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований безопасности при производстве работ", - добавили в ведомстве.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
"Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту получения травм малолетним ребенком в результате падения на горячее асфальтовое покрытие возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ)", - сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.