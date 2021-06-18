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Глава МИД Белоруссии рассказал об ответе Минска и Москвы на санкции

Глава МИД Белоруссии рассказал об ответе Минска и Москвы на санкции - РИА Новости, 18.06.2021

Глава МИД Белоруссии рассказал об ответе Минска и Москвы на санкции

Развитие экономических отношений Минска и Москвы являются достойным ответом "любителям повоспитывать" страны с помощью санкций, заявил глава МИД Белоруссии... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:23

2021-06-18T13:23

2021-06-18T13:23

союзное государство

россия

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политика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Развитие экономических отношений Минска и Москвы являются достойным ответом "любителям повоспитывать" страны с помощью санкций, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Активный рост товарооборота, завершение работы над программами интеграции по конкретным трекам экономического сотрудничества, все формируют единую экономическую платформу Союзного государства, способствует росту благосостояния, и это достойный ответ любителям повоспитывать неуступчивых белоруссов и россиян с помощью санкций",- сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.В результате последовательного принятия трех санкционных пакетов в настоящий момент под европейские ограничения в Белоруссии попали 88 физлиц, включая Лукашенко, и семь организаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/lavrov-1737547630.html

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