Глава МИД Белоруссии рассказал об ответе Минска и Москвы на санкции
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве
Владимир Макей заявил, что Москва и Минск отвечают на санкции развитием экономических отношений
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Развитие экономических отношений Минска и Москвы являются достойным ответом "любителям повоспитывать" страны с помощью санкций, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Активный рост товарооборота, завершение работы над программами интеграции по конкретным трекам экономического сотрудничества, все формируют единую экономическую платформу Союзного государства, способствует росту благосостояния, и это достойный ответ любителям повоспитывать неуступчивых белоруссов и россиян с помощью санкций",- сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.
В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
В результате последовательного принятия трех санкционных пакетов в настоящий момент под европейские ограничения в Белоруссии попали 88 физлиц, включая Лукашенко, и семь организаций.