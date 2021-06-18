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Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых сотрудников в Москве

Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых сотрудников в Москве - РИА Новости, 18.06.2021

Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых сотрудников в Москве

Мэрия Москвы не имеет отношения к вопросу отстранения непривитых сотрудников от работы, заявил в беседе с РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T03:40

2021-06-18T03:40

2021-06-18T04:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэрия Москвы не имеет отношения к вопросу отстранения непривитых сотрудников от работы, заявил в беседе с РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.Накануне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Не менее шестидесяти процентов сотрудников в таких организациях должны привиться двумя компонентами препарата до середины августа. В Подмосковье принято аналогичное решение.Омбудсмен пояснил, что непривитых сотрудников московских предприятий будут отстранять от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.По его словам, к предприятиям могут применить санкции, если им не удастся соблюсти требования Роспотребнадзора. При этом, как отметил, Миронов, компания имеет возможность не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит соответствующие предписания.Вероятность ужесточения мер по борьбе с COVID-19Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами оценил вероятность ужесточения ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.Градоначальник обратил внимание, что возможности города не безграничны, несмотря на увеличение мощностей столичных больниц и расширение коечного фонда.Собянин назвал главным на текущем этапе проведение вакцинации среди работников сферы услуг и транспорта.Ситуация с коронавирусом в столицеВ Москве за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов, свидетельствуют последние данные оперативного штаба. Ранее для борьбы с ростом заболеваемости столичные власти города объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210616/proverki-1737265469.html

https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737141627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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