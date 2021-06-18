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Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых сотрудников в Москве
Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых сотрудников в Москве - РИА Новости, 18.06.2021
Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых сотрудников в Москве
Мэрия Москвы не имеет отношения к вопросу отстранения непривитых сотрудников от работы, заявил в беседе с РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T03:40
2021-06-18T04:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэрия Москвы не имеет отношения к вопросу отстранения непривитых сотрудников от работы, заявил в беседе с РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.Накануне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Не менее шестидесяти процентов сотрудников в таких организациях должны привиться двумя компонентами препарата до середины августа. В Подмосковье принято аналогичное решение.Омбудсмен пояснил, что непривитых сотрудников московских предприятий будут отстранять от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.По его словам, к предприятиям могут применить санкции, если им не удастся соблюсти требования Роспотребнадзора. При этом, как отметил, Миронов, компания имеет возможность не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит соответствующие предписания.Вероятность ужесточения мер по борьбе с COVID-19Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами оценил вероятность ужесточения ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.Градоначальник обратил внимание, что возможности города не безграничны, несмотря на увеличение мощностей столичных больниц и расширение коечного фонда.Собянин назвал главным на текущем этапе проведение вакцинации среди работников сферы услуг и транспорта.Ситуация с коронавирусом в столицеВ Москве за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов, свидетельствуют последние данные оперативного штаба. Ранее для борьбы с ростом заболеваемости столичные власти города объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210616/proverki-1737265469.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество
Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых сотрудников в Москве
03:40 18.06.2021 (обновлено: 04:03 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде
Посетители на летней веранде - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Омбудсмен опроверг данные, что власти Москвы разрешили отстранять работников без прививки

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэрия Москвы не имеет отношения к вопросу отстранения непривитых сотрудников от работы, заявил в беседе с РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.
Накануне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Не менее шестидесяти процентов сотрудников в таких организациях должны привиться двумя компонентами препарата до середины августа. В Подмосковье принято аналогичное решение.
Омбудсмен пояснил, что непривитых сотрудников московских предприятий будут отстранять от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.
"(Мэрия Москвы. — Прим. Ред.) не может разрешать или не разрешать этого", — высказался Миронов.
По его словам, к предприятиям могут применить санкции, если им не удастся соблюсти требования Роспотребнадзора. При этом, как отметил, Миронов, компания имеет возможность не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит соответствующие предписания.
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Вероятность ужесточения мер по борьбе с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами оценил вероятность ужесточения ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям", — пояснил Собянин.
Градоначальник обратил внимание, что возможности города не безграничны, несмотря на увеличение мощностей столичных больниц и расширение коечного фонда.
Собянин назвал главным на текущем этапе проведение вакцинации среди работников сферы услуг и транспорта.
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Ситуация с коронавирусом в столице

В Москве за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов, свидетельствуют последние данные оперативного штаба. Ранее для борьбы с ростом заболеваемости столичные власти города объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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