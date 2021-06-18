https://ria.ru/20210618/orden-1737641522.html
Путин наградил орденом Почета директора НМИЦ онкологии имени Блохина
Путин наградил орденом Почета директора НМИЦ онкологии имени Блохина - РИА Новости, 18.06.2021
Путин наградил орденом Почета директора НМИЦ онкологии имени Блохина
Президент России Владимир Путин наградил директора НМИЦ онкологии имени Блохина Ивана Стилиди орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:00
2021-06-18T21:00
2021-06-18T21:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора НМИЦ онкологии имени Блохина Ивана Стилиди орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить работников федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" (город Москва) ... орденом Почета Стилиди Ивана Сократовича - директора", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, москва, общество
Путин наградил орденом Почета директора НМИЦ онкологии имени Блохина
Путин наградил орденом Почета директора НМИЦ онкологии имени Блохина Стилиди