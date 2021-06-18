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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/oon-1737578433.html
Генсек ООН призвал мир объединиться для производства вакцин от COVID-19
Генсек ООН призвал мир объединиться для производства вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Генсек ООН призвал мир объединиться для производства вакцин от COVID-19
Миру стоит объединиться, чтобы производить и распределять достаточное количество вакцин от COVID-19, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:06
2021-06-18T15:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
воз
оон
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Миру стоит объединиться, чтобы производить и распределять достаточное количество вакцин от COVID-19, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.По его словам, в части разработки и производства вакцин уже виден свет в конце туннеля, но необходимо создавать условия для скорейшей повсеместной вакцинации всех и каждого."Однако многие такие государства пока что не получили ни одной дозы. Вакцины против COVID-19 следует рассматривать как глобальное общественное благо. Миру необходимо объединиться, чтобы производить и распределять достаточное для всех количество вакцин, что означает необходимость нарастить существующие общемировые производственные мощности как минимум вдвое", - говорится в статье Гутерреша для журнала Дипломатической академии МИД РФ "Дипломатическая служба и практика", которая выйдет в июле.Генсек ООН поблагодарил Россию за осуществление научных исследований и разработок и за "великодушное предложение предоставить вакцины для сотрудников ООН".По словам Гутерреша, ООН также борется с параллельной и связанной с COVID-19 эпидемией дезинформации и призывает к списанию долгов там, где это необходимо, чтобы наиболее уязвимые страны мира могли иметь ликвидность и бюджетные возможности для противостояния кризису.COVAX - международный механизм, созданный при участии ВОЗ, в рамках которого страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Цель механизма - ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и гарантировать справедливый и равноправный доступ к ним для всех стран мира. В рамках COVAX планируется вакцинировать 20% населения в 92 более бедных странах.
https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731273945.html
https://ria.ru/20210525/vaktsina-1733783552.html
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, воз, оон, в мире
Генсек ООН призвал мир объединиться для производства вакцин от COVID-19
15:06 18.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мир объединиться для производства вакцин от COVID-19

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Миру стоит объединиться, чтобы производить и распределять достаточное количество вакцин от COVID-19, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
По его словам, в части разработки и производства вакцин уже виден свет в конце туннеля, но необходимо создавать условия для скорейшей повсеместной вакцинации всех и каждого.
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"Однако многие такие государства пока что не получили ни одной дозы. Вакцины против COVID-19 следует рассматривать как глобальное общественное благо. Миру необходимо объединиться, чтобы производить и распределять достаточное для всех количество вакцин, что означает необходимость нарастить существующие общемировые производственные мощности как минимум вдвое", - говорится в статье Гутерреша для журнала Дипломатической академии МИД РФ "Дипломатическая служба и практика", которая выйдет в июле.
Генсек ООН поблагодарил Россию за осуществление научных исследований и разработок и за "великодушное предложение предоставить вакцины для сотрудников ООН".
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По словам Гутерреша, ООН также борется с параллельной и связанной с COVID-19 эпидемией дезинформации и призывает к списанию долгов там, где это необходимо, чтобы наиболее уязвимые страны мира могли иметь ликвидность и бюджетные возможности для противостояния кризису.
"И мы настаиваем на таком восстановлении экономики, которое устранило бы неравенство и слабости, столь наглядно выявленные пандемией. Ведь именно они питают глобальную нестабильность, недовольство и социальную напряженность. Восстановление экономики – это шанс по-новому устроить наше будущее", - добавил он.
COVAX - международный механизм, созданный при участии ВОЗ, в рамках которого страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Цель механизма - ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и гарантировать справедливый и равноправный доступ к ним для всех стран мира. В рамках COVAX планируется вакцинировать 20% населения в 92 более бедных странах.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешВОЗООНВ мире
 
 
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