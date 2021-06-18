https://ria.ru/20210618/oon-1737578433.html

Генсек ООН призвал мир объединиться для производства вакцин от COVID-19

Генсек ООН призвал мир объединиться для производства вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Генсек ООН призвал мир объединиться для производства вакцин от COVID-19

Миру стоит объединиться, чтобы производить и распределять достаточное количество вакцин от COVID-19, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:06

2021-06-18T15:06

2021-06-18T15:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

воз

оон

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Миру стоит объединиться, чтобы производить и распределять достаточное количество вакцин от COVID-19, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.По его словам, в части разработки и производства вакцин уже виден свет в конце туннеля, но необходимо создавать условия для скорейшей повсеместной вакцинации всех и каждого."Однако многие такие государства пока что не получили ни одной дозы. Вакцины против COVID-19 следует рассматривать как глобальное общественное благо. Миру необходимо объединиться, чтобы производить и распределять достаточное для всех количество вакцин, что означает необходимость нарастить существующие общемировые производственные мощности как минимум вдвое", - говорится в статье Гутерреша для журнала Дипломатической академии МИД РФ "Дипломатическая служба и практика", которая выйдет в июле.Генсек ООН поблагодарил Россию за осуществление научных исследований и разработок и за "великодушное предложение предоставить вакцины для сотрудников ООН".По словам Гутерреша, ООН также борется с параллельной и связанной с COVID-19 эпидемией дезинформации и призывает к списанию долгов там, где это необходимо, чтобы наиболее уязвимые страны мира могли иметь ликвидность и бюджетные возможности для противостояния кризису.COVAX - международный механизм, созданный при участии ВОЗ, в рамках которого страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Цель механизма - ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и гарантировать справедливый и равноправный доступ к ним для всех стран мира. В рамках COVAX планируется вакцинировать 20% населения в 92 более бедных странах.

https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731273945.html

https://ria.ru/20210525/vaktsina-1733783552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, воз, оон, в мире