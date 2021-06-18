https://ria.ru/20210618/obvineniya-1737560060.html

Самвел Карапетян назвал обвинения Азербайджана "фантазиями"

Самвел Карапетян назвал обвинения Азербайджана "фантазиями" - РИА Новости, 18.06.2021

Самвел Карапетян назвал обвинения Азербайджана "фантазиями"

В группе компаний "Ташир" прокомментировали обвинения Азербайджана в адрес президента ГК Самвела Карапетяна и назвали их абсурдными. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:34

2021-06-18T13:34

2021-06-18T19:41

самвел карапетян

армения

гк "ташир"

азербайджан

в мире

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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. В группе компаний "Ташир" прокомментировали обвинения Азербайджана в адрес президента ГК Самвела Карапетяна и назвали их абсурдными.Баку обвинил Карапетяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна в поставках крупнокалиберного оружия, боеприпасов и взрывчатки в 2001-2021 годах в Армению, а оттуда — в "оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики". Предпринимателей объявили в международный розыск. В компании заявили, что уголовное дело возбуждено "по надуманному обвинению в перевозках оружия в зону конфликта в Нагорном Карабахе гражданскими самолетами".Там назвали возмутительным и неприемлемым тот факт, что "официальные органы Азербайджана продолжают выдвигать заведомо ложные обвинения" против граждан России. В ГК "Ташир" напомнили, что ее президент проводил в Армении и Нагорном Карабахе социальные и гуманитарные проекты, в том числе по строительству школ, больниц, детских садов и церквей, многие из которых впоследствии разрушила азербайджанская армия."Группа компаний "Ташир" и лично Самвел Карапетян оказывали и продолжают оказывать гуманитарную помощь армянскому народу и пострадавшим во время военного конфликта мирным жителям", — заключили в компании.

https://ria.ru/20210618/obvineniya-1737531119.html

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самвел карапетян, армения, гк "ташир", азербайджан, в мире