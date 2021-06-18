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Самвел Карапетян назвал обвинения Азербайджана "фантазиями"
Самвел Карапетян назвал обвинения Азербайджана "фантазиями" - РИА Новости, 18.06.2021
Самвел Карапетян назвал обвинения Азербайджана "фантазиями"
В группе компаний "Ташир" прокомментировали обвинения Азербайджана в адрес президента ГК Самвела Карапетяна и назвали их абсурдными. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:34
2021-06-18T19:41
самвел карапетян
армения
гк "ташир"
азербайджан
в мире
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. В группе компаний "Ташир" прокомментировали обвинения Азербайджана в адрес президента ГК Самвела Карапетяна и назвали их абсурдными.Баку обвинил Карапетяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна в поставках крупнокалиберного оружия, боеприпасов и взрывчатки в 2001-2021 годах в Армению, а оттуда — в "оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики". Предпринимателей объявили в международный розыск. В компании заявили, что уголовное дело возбуждено "по надуманному обвинению в перевозках оружия в зону конфликта в Нагорном Карабахе гражданскими самолетами".Там назвали возмутительным и неприемлемым тот факт, что "официальные органы Азербайджана продолжают выдвигать заведомо ложные обвинения" против граждан России. В ГК "Ташир" напомнили, что ее президент проводил в Армении и Нагорном Карабахе социальные и гуманитарные проекты, в том числе по строительству школ, больниц, детских садов и церквей, многие из которых впоследствии разрушила азербайджанская армия."Группа компаний "Ташир" и лично Самвел Карапетян оказывали и продолжают оказывать гуманитарную помощь армянскому народу и пострадавшим во время военного конфликта мирным жителям", — заключили в компании.
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самвел карапетян, армения, гк "ташир", азербайджан, в мире
Самвел Карапетян назвал обвинения Азербайджана "фантазиями"
13:34 18.06.2021 (обновлено: 19:41 18.06.2021)
 
© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : TASHIR

ГК "Ташир" назвала абсурдными обвинения, выдвинутые Баку в отношении президента компании

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. В группе компаний "Ташир" прокомментировали обвинения Азербайджана в адрес президента ГК Самвела Карапетяна и назвали их абсурдными.
Баку обвинил Карапетяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна в поставках крупнокалиберного оружия, боеприпасов и взрывчатки в 2001-2021 годах в Армению, а оттуда — в "оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики". Предпринимателей объявили в международный розыск.

"Все выдвинутые Азербайджаном обвинения в отношении президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна абсурдны и не имеют под собой никаких оснований", — говорится в сообщении ГК "Ташир", поступившем в распоряжение РИА Новости.

В компании заявили, что уголовное дело возбуждено "по надуманному обвинению в перевозках оружия в зону конфликта в Нагорном Карабахе гражданскими самолетами".
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Там назвали возмутительным и неприемлемым тот факт, что "официальные органы Азербайджана продолжают выдвигать заведомо ложные обвинения" против граждан России.
"Меня удивляет, с каким упорством власти Азербайджана продолжают концентрироваться на своих фантазиях. Лучше бы направили свою энергию на восстановление региона, который разрушили", — процитировали в пресс-службе слова Карапетяна.
В ГК "Ташир" напомнили, что ее президент проводил в Армении и Нагорном Карабахе социальные и гуманитарные проекты, в том числе по строительству школ, больниц, детских садов и церквей, многие из которых впоследствии разрушила азербайджанская армия.
"Группа компаний "Ташир" и лично Самвел Карапетян оказывали и продолжают оказывать гуманитарную помощь армянскому народу и пострадавшим во время военного конфликта мирным жителям", — заключили в компании.
 
Самвел КарапетянАрменияГК "Ташир"АзербайджанВ мире
 
 
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