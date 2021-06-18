Самвел Карапетян назвал обвинения Азербайджана "фантазиями"
13:34 18.06.2021 (обновлено: 19:41 18.06.2021)
ГК "Ташир" назвала абсурдными обвинения, выдвинутые Баку в отношении президента компании
ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. В группе компаний "Ташир" прокомментировали обвинения Азербайджана в адрес президента ГК Самвела Карапетяна и назвали их абсурдными.
Баку обвинил Карапетяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна в поставках крупнокалиберного оружия, боеприпасов и взрывчатки в 2001-2021 годах в Армению, а оттуда — в "оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики". Предпринимателей объявили в международный розыск.
"Все выдвинутые Азербайджаном обвинения в отношении президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна абсурдны и не имеют под собой никаких оснований", — говорится в сообщении ГК "Ташир", поступившем в распоряжение РИА Новости.
В компании заявили, что уголовное дело возбуждено "по надуманному обвинению в перевозках оружия в зону конфликта в Нагорном Карабахе гражданскими самолетами".
Там назвали возмутительным и неприемлемым тот факт, что "официальные органы Азербайджана продолжают выдвигать заведомо ложные обвинения" против граждан России.
"Меня удивляет, с каким упорством власти Азербайджана продолжают концентрироваться на своих фантазиях. Лучше бы направили свою энергию на восстановление региона, который разрушили", — процитировали в пресс-службе слова Карапетяна.
В ГК "Ташир" напомнили, что ее президент проводил в Армении и Нагорном Карабахе социальные и гуманитарные проекты, в том числе по строительству школ, больниц, детских садов и церквей, многие из которых впоследствии разрушила азербайджанская армия.
"Группа компаний "Ташир" и лично Самвел Карапетян оказывали и продолжают оказывать гуманитарную помощь армянскому народу и пострадавшим во время военного конфликта мирным жителям", — заключили в компании.