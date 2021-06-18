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НАТО выразила сожаление из-за выхода России из Договора по открытому небу
НАТО выразила сожаление из-за выхода России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 18.06.2021
НАТО выразила сожаление из-за выхода России из Договора по открытому небу
НАТО сожалеет о решении России покинуть Договор по открытому небу и призывает Москву использовать оставшиеся до окончательного выхода из договора полгода, чтобы РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:40
2021-06-18T18:44
россия
договор по открытому небу
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. НАТО сожалеет о решении России покинуть Договор по открытому небу и призывает Москву использовать оставшиеся до окончательного выхода из договора полгода, чтобы пересмотреть это решение, говорится в заявлении Североатлантического альянса."Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу - важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе… Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению договора по открытому небу", - указывается в документе.В альянсе подчеркнули, что стремятся к конструктивным отношениям с Россией. "Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным", - отмечается в заявлении.Ранее в пятницу российский МИД сообщил, что Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
https://ria.ru/20210610/dogovor-1736409647.html
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россия, договор по открытому небу, нато, в мире
НАТО выразила сожаление из-за выхода России из Договора по открытому небу
17:40 18.06.2021 (обновлено: 18:44 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк

В НАТО призвали Россию вернуться в Договор по открытому небу

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. НАТО сожалеет о решении России покинуть Договор по открытому небу и призывает Москву использовать оставшиеся до окончательного выхода из договора полгода, чтобы пересмотреть это решение, говорится в заявлении Североатлантического альянса.
"Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу - важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе… Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению договора по открытому небу", - указывается в документе.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 10:27
В МИД заявили, что глава об участии в Договоре по открытому небу закрыта
В альянсе подчеркнули, что стремятся к конструктивным отношениям с Россией. "Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным", - отмечается в заявлении.
Ранее в пятницу российский МИД сообщил, что Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
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РоссияДоговор по открытому небуНАТОВ мире
 
 
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