https://ria.ru/20210618/nato-1737517413.html

Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели

Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели - РИА Новости, 18.06.2021

Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:56

2021-06-18T09:56

2021-06-18T10:27

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

грузия

жан-ив ле дриан

мид франции‎

распространение коронавируса

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели."Условия для этого пока не сложились", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.На пресс-конференции в Женеве президент РФ Владимир Путин заявил, что тема вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом затрагивалась "мазком".

https://ria.ru/20210616/nato-1737164296.html

россия

женева (город)

грузия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), грузия, жан-ив ле дриан, мид франции‎, нато, франция, украина, в мире