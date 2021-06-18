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Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели
Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели - РИА Новости, 18.06.2021
Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:56
2021-06-18T10:27
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
грузия
жан-ив ле дриан
мид франции‎
распространение коронавируса
нато
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ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели."Условия для этого пока не сложились", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.На пресс-конференции в Женеве президент РФ Владимир Путин заявил, что тема вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом затрагивалась "мазком".
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), грузия, жан-ив ле дриан, мид франции‎, нато, франция, украина, в мире
Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели
09:56 18.06.2021 (обновлено: 10:27 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Франции заявил, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели.
"Условия для этого пока не сложились", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
На пресс-конференции в Женеве президент РФ Владимир Путин заявил, что тема вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом затрагивалась "мазком".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Распространение коронавирусаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)ГрузияЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎НАТОФранцияУкраинаВ мире
 
 
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