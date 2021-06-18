https://ria.ru/20210618/nato-1737517413.html
Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели
Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели - РИА Новости, 18.06.2021
Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:56
2021-06-18T09:56
2021-06-18T10:27
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
грузия
жан-ив ле дриан
мид франции
распространение коронавируса
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg
ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели."Условия для этого пока не сложились", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.На пресс-конференции в Женеве президент РФ Владимир Путин заявил, что тема вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом затрагивалась "мазком".
https://ria.ru/20210616/nato-1737164296.html
россия
женева (город)
грузия
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a015150f0eab375c4eade9e56ec7342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, владимир путин, женева (город), грузия, жан-ив ле дриан, мид франции, нато, франция, украина, в мире
Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели
09:56 18.06.2021 (обновлено: 10:27 18.06.2021)
Глава МИД Франции заявил, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели