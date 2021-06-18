https://ria.ru/20210618/murashko-1737520587.html

В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума

В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума - РИА Новости, 18.06.2021

В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума

За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:18

2021-06-18T10:18

2021-06-18T12:07

воз

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Это исторический минимум за все периоды статистического наблюдения, сказал он во время тематического совещания.Показатель смертности также упал — почти в пять раз.В феврале в ведомстве указывали, что перенесшие коронавирус пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза.Туберкулез — одна из десяти основных причин смерти в мире. Это инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Иногда заражение происходит через бытовые предметы и очень редко — через молочные и мясные продукты.По данным ВОЗ, ежедневно палочку Коха обнаруживают примерно у 28 тысяч человек, около четырех тысяч из этого числа умирают. В мире действуют несколько глобальных программ по преодолению многолетней эпидемии.

https://ria.ru/20210122/moloko-1594192071.html

россия

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2021

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воз, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество