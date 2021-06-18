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В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума - РИА Новости, 18.06.2021
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума
За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:18
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михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Это исторический минимум за все периоды статистического наблюдения, сказал он во время тематического совещания.Показатель смертности также упал — почти в пять раз.В феврале в ведомстве указывали, что перенесшие коронавирус пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза.Туберкулез — одна из десяти основных причин смерти в мире. Это инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Иногда заражение происходит через бытовые предметы и очень редко — через молочные и мясные продукты.По данным ВОЗ, ежедневно палочку Коха обнаруживают примерно у 28 тысяч человек, около четырех тысяч из этого числа умирают. В мире действуют несколько глобальных программ по преодолению многолетней эпидемии.
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воз, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума
10:18 18.06.2021 (обновлено: 12:07 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мурашко заявил, что заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Это исторический минимум за все периоды статистического наблюдения, сказал он во время тематического совещания.
Показатель смертности также упал — почти в пять раз.
В феврале в ведомстве указывали, что перенесшие коронавирус пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза.
Туберкулез — одна из десяти основных причин смерти в мире. Это инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Иногда заражение происходит через бытовые предметы и очень редко — через молочные и мясные продукты.
По данным ВОЗ, ежедневно палочку Коха обнаруживают примерно у 28 тысяч человек, около четырех тысяч из этого числа умирают. В мире действуют несколько глобальных программ по преодолению многолетней эпидемии.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 17:13
Мясников назвал напиток, способный вызвать туберкулез
 
ВОЗРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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