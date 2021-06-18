https://ria.ru/20210618/moskva-1737614260.html

Миронов выступил против "бесковидных" зон в ресторанах Москвы

Миронов выступил против "бесковидных" зон в ресторанах Москвы - РИА Новости, 18.06.2021

Миронов выступил против "бесковидных" зон в ресторанах Москвы

Глава фракции "Справедливой России" в ГД Сергей Миронов заявил, что не согласен с идеей столичных властей о ресторанах с привитыми сотрудниками и клиентами. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:21

2021-06-18T18:21

2021-06-18T18:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава фракции "Справедливой России" в ГД Сергей Миронов заявил, что не согласен с идеей столичных властей о ресторанах с привитыми сотрудниками и клиентами.В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Часть ресторанов в качестве эксперимента будет принимать исключительно привитых посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, а ПЦР и ИФА тесты недействительны."Стремление любыми способами принудить население к вакцинации от коронавируса приобретает уродливые формы, которые лишь дискредитируют усилия властей по снижению заболеваемости... Это какая-то новая вариация пира во время чумы. Все эти люди могут быть носителями вируса, и никто из них не гарантирован от заболевания. Ложное чувство безопасности может сыграть злую шутку с клиентами и персоналом подобных заведений для избранных", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Миронов боится, что под действие такой инициативы из-за "административного восторга" могут подвести и другие места и общественные пространства - вагоны метро, электричек, магазины, бани, стадионы, кинотеатры.Политик подытожил, что все меры по сдерживанию уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией хоть и направлены на благие цели, но последствия таких инициатив, к сожалению, не всегда приводят к нужному результату."Мы же не хотим учудить нечто подобное и делить население на граждан разного сорта? Понятно, что все эти странные новации продиктованы благими пожеланиями, которые, однако, никогда не заканчиваются благими результатами", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737610985.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, москва