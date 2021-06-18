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Распространение коронавируса
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Миронов выступил против "бесковидных" зон в ресторанах Москвы
Миронов выступил против "бесковидных" зон в ресторанах Москвы - РИА Новости, 18.06.2021
Миронов выступил против "бесковидных" зон в ресторанах Москвы
Глава фракции "Справедливой России" в ГД Сергей Миронов заявил, что не согласен с идеей столичных властей о ресторанах с привитыми сотрудниками и клиентами. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:21
2021-06-18T18:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
москва
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава фракции "Справедливой России" в ГД Сергей Миронов заявил, что не согласен с идеей столичных властей о ресторанах с привитыми сотрудниками и клиентами.В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Часть ресторанов в качестве эксперимента будет принимать исключительно привитых посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, а ПЦР и ИФА тесты недействительны."Стремление любыми способами принудить население к вакцинации от коронавируса приобретает уродливые формы, которые лишь дискредитируют усилия властей по снижению заболеваемости... Это какая-то новая вариация пира во время чумы. Все эти люди могут быть носителями вируса, и никто из них не гарантирован от заболевания. Ложное чувство безопасности может сыграть злую шутку с клиентами и персоналом подобных заведений для избранных", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Миронов боится, что под действие такой инициативы из-за "административного восторга" могут подвести и другие места и общественные пространства - вагоны метро, электричек, магазины, бани, стадионы, кинотеатры.Политик подытожил, что все меры по сдерживанию уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией хоть и направлены на благие цели, но последствия таких инициатив, к сожалению, не всегда приводят к нужному результату."Мы же не хотим учудить нечто подобное и делить население на граждан разного сорта? Понятно, что все эти странные новации продиктованы благими пожеланиями, которые, однако, никогда не заканчиваются благими результатами", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, москва
Миронов выступил против "бесковидных" зон в ресторанах Москвы
18:21 18.06.2021 (обновлено: 18:25 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк

Депутат Сергей Миронов выступил против "бесковидных" зон в ресторанах Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава фракции "Справедливой России" в ГД Сергей Миронов заявил, что не согласен с идеей столичных властей о ресторанах с привитыми сотрудниками и клиентами.
В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Часть ресторанов в качестве эксперимента будет принимать исключительно привитых посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, а ПЦР и ИФА тесты недействительны.
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"Стремление любыми способами принудить население к вакцинации от коронавируса приобретает уродливые формы, которые лишь дискредитируют усилия властей по снижению заболеваемости... Это какая-то новая вариация пира во время чумы. Все эти люди могут быть носителями вируса, и никто из них не гарантирован от заболевания. Ложное чувство безопасности может сыграть злую шутку с клиентами и персоналом подобных заведений для избранных", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Миронов боится, что под действие такой инициативы из-за "административного восторга" могут подвести и другие места и общественные пространства - вагоны метро, электричек, магазины, бани, стадионы, кинотеатры.
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Политик подытожил, что все меры по сдерживанию уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией хоть и направлены на благие цели, но последствия таких инициатив, к сожалению, не всегда приводят к нужному результату.
"Мы же не хотим учудить нечто подобное и делить население на граждан разного сорта? Понятно, что все эти странные новации продиктованы благими пожеланиями, которые, однако, никогда не заканчиваются благими результатами", - заключил Миронов.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФМосква
 
 
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