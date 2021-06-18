https://ria.ru/20210618/moskva-1737541069.html

Бочкарев: полсотни социальных объектов введут в Москве к осени

Бочкарев: полсотни социальных объектов введут в Москве к осени - РИА Новости, 18.06.2021

Бочкарев: полсотни социальных объектов введут в Москве к осени

Почти полсотни социальных объектов планируется ввести в Москве к осени 2021 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:08

2021-06-18T12:08

2021-06-18T12:08

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Недвижимость. Почти полсотни социальных объектов планируется ввести в Москве к осени 2021 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."К началу осени в Москве планируется ввести в общей сложности 49 объектов социальной инфраструктуры различной направленности, почти половина из которых уже построена", - сказал он.Бочкарев добавил, что 36 объектов относятся к образовательным. Они реализуются как за счет бюджетных средств города, так и силами инвесторов. Также до конца лета запланированы к вводу шесть объектов здравоохранения и семь спортивных сооружений.Заммэра также напомнил, что с начала этого года в Москве сдали более 20 объектов социальной инфраструктуры площадью более 120 тысяч квадратных метров, среди которых восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных объектов и два объекта культуры.

https://ria.ru/20210616/renovatsiya-1737177763.html

москва

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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва