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Бочкарев: полсотни социальных объектов введут в Москве к осени
Бочкарев: полсотни социальных объектов введут в Москве к осени - РИА Новости, 18.06.2021
Бочкарев: полсотни социальных объектов введут в Москве к осени
Почти полсотни социальных объектов планируется ввести в Москве к осени 2021 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:08
2021-06-18T12:08
2021-06-18T12:08
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 18 июн - РИА Недвижимость. Почти полсотни социальных объектов планируется ввести в Москве к осени 2021 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."К началу осени в Москве планируется ввести в общей сложности 49 объектов социальной инфраструктуры различной направленности, почти половина из которых уже построена", - сказал он.Бочкарев добавил, что 36 объектов относятся к образовательным. Они реализуются как за счет бюджетных средств города, так и силами инвесторов. Также до конца лета запланированы к вводу шесть объектов здравоохранения и семь спортивных сооружений.Заммэра также напомнил, что с начала этого года в Москве сдали более 20 объектов социальной инфраструктуры площадью более 120 тысяч квадратных метров, среди которых восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных объектов и два объекта культуры.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 18 июн - РИА Недвижимость.
Почти полсотни социальных объектов планируется ввести в Москве к осени 2021 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"К началу осени в Москве планируется ввести в общей сложности 49 объектов социальной инфраструктуры различной направленности, почти половина из которых уже построена", - сказал он.
Бочкарев добавил, что 36 объектов относятся к образовательным. Они реализуются как за счет бюджетных средств города, так и силами инвесторов. Также до конца лета запланированы к вводу шесть объектов здравоохранения и семь спортивных сооружений.
Заммэра также напомнил, что с начала этого года в Москве сдали более 20 объектов социальной инфраструктуры площадью более 120 тысяч квадратных метров, среди которых восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных объектов и два объекта культуры.