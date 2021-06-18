https://ria.ru/20210618/moshenniki-1737523628.html

Телефонные мошенники стали убеждать жертв выбрасывать деньги в окно

Телефонные мошенники стали убеждать жертв выбрасывать деньги в окно - РИА Новости, 18.06.2021

Телефонные мошенники стали убеждать жертв выбрасывать деньги в окно

Телефонные мошенники придумали, как обходить системы банков по предотвращению хищений денег у клиентов, они убеждают своих жертв снимать деньги и выбрасывать их РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:33

2021-06-18T10:33

2021-06-18T13:22

россия

дмитрий руденко

артем сычев

технологии

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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июн — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали, как обходить системы банков по предотвращению хищений денег у клиентов, они убеждают своих жертв снимать деньги и выбрасывать их в окно, рассказал глава "Почта банка" Дмитрий Руденко."Сейчас наиболее актуальное мошенничество — это когда человека убеждают, что звонит правоохранительная структура и он участвует в спецоперации. Мошенники убеждают жертву, что спасают его деньги, что сейчас их нужно пойти и снять в банке", — сказал банкир журналистам.По его словам, банки, видя, что клиент снимает большую сумму из банкомата, делают ему звонок с вопросом, не уговаривает ли кто-то его снять свои деньги и передать третьим лицам. Но клиент, которому лжеправоохранитель строго-настрого запретил говорить о "спецоперации", отвечает: "Я сам хочу"."После чего клиент приносит деньги домой. Я уже не один раз это слышал: запечатывает их в пакет, ему в это время звонят и говорят: "Там под окном стоит преступник, вы бросаете пакет, и мы его ловим". "Я знаю одного человека, который дважды это проделывал", — рассказал Руденко.Он уточнил, что эти случаи случались не с клиентами "Почта банка". В такой ситуации, по словам банкира, кроме просвещения людей, ничего не поможет спасти их средства. С таким же успехом человек достанет свои сбережения из-под матраса и отдаст их злоумышленникам.В феврале первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев заявил РИА Новости, что мошенники в России пытаются все чаще вынудить своих жертв перевести им деньги не в своем банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, это серьезный вызов для борьбы с такими преступлениями.

https://ria.ru/20210618/elektrosamokaty-1737502501.html

https://ria.ru/20210617/matkapital-1737286138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий руденко, артем сычев, технологии