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В "Роскосмосе" исключили одну из причин утечки воздуха на МКС
В "Роскосмосе" исключили одну из причин утечки воздуха на МКС - РИА Новости, 18.06.2021
В "Роскосмосе" исключили одну из причин утечки воздуха на МКС
Российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), но версию усталости металла... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T02:08
2021-06-18T02:09
владимир соловьев (телеведущий)
земля
сергей крикалев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), но версию усталости металла исключили, сообщил РИА Новости советник генерального директора "Роскосмоса" Сергей Крикалёв."Они специально исследовали этот вопрос - и усталость исключили (из причин образования трещин). То есть они не могут сказать, из-за чего (образовались трещины), но они могут сказать, (что) не из-за усталости", - добавил Крикалёв.Он отметил, что, по оценкам специалистов, корпус, в котором обнаружились трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50%.По словам Крикалёва, причин появления трещин может быть несколько десятков. В качестве примера он назвал попадание микрометеорита, электрохимическую коррозию металла, бракованный металл, механическое повреждение корпуса изнутри, нарушение технологии сварки.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
https://ria.ru/20210614/mks-1736930920.html
https://ria.ru/20210615/nasa-1737099538.html
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владимир соловьев (телеведущий), земля, сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
В "Роскосмосе" исключили одну из причин утечки воздуха на МКС
02:08 18.06.2021 (обновлено: 02:09 18.06.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© NASA / Roscosmos

В "Роскосмосе" поделились подробностями поиска причин возникновения трещины на МКС

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), но версию усталости металла исключили, сообщил РИА Новости советник генерального директора "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.
"Они не могут сейчас сказать конкретного результата. Они сейчас исключают разного рода возможности. Самые серьёзные опасения были, что вот эти все колебания (накапливающиеся со временем нагрузки на корпус станции - ред.), которые есть, могли (привести) к усталостным трещинам", - сказал он в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
"Они специально исследовали этот вопрос - и усталость исключили (из причин образования трещин). То есть они не могут сказать, из-за чего (образовались трещины), но они могут сказать, (что) не из-за усталости", - добавил Крикалёв.
Он отметил, что, по оценкам специалистов, корпус, в котором обнаружились трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50%.
По словам Крикалёва, причин появления трещин может быть несколько десятков. В качестве примера он назвал попадание микрометеорита, электрохимическую коррозию металла, бракованный металл, механическое повреждение корпуса изнутри, нарушение технологии сварки.
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Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
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Владимир Соловьев (телеведущий)ЗемляСергей КрикалевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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