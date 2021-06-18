https://ria.ru/20210618/mks-1737501802.html

В "Роскосмосе" исключили одну из причин утечки воздуха на МКС

В "Роскосмосе" исключили одну из причин утечки воздуха на МКС - РИА Новости, 18.06.2021

В "Роскосмосе" исключили одну из причин утечки воздуха на МКС

Российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), но версию усталости металла... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T02:08

2021-06-18T02:08

2021-06-18T02:09

владимир соловьев (телеведущий)

земля

сергей крикалев

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), но версию усталости металла исключили, сообщил РИА Новости советник генерального директора "Роскосмоса" Сергей Крикалёв."Они специально исследовали этот вопрос - и усталость исключили (из причин образования трещин). То есть они не могут сказать, из-за чего (образовались трещины), но они могут сказать, (что) не из-за усталости", - добавил Крикалёв.Он отметил, что, по оценкам специалистов, корпус, в котором обнаружились трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50%.По словам Крикалёва, причин появления трещин может быть несколько десятков. В качестве примера он назвал попадание микрометеорита, электрохимическую коррозию металла, бракованный металл, механическое повреждение корпуса изнутри, нарушение технологии сварки.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

https://ria.ru/20210614/mks-1736930920.html

https://ria.ru/20210615/nasa-1737099538.html

земля

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владимир соловьев (телеведущий), земля, сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос