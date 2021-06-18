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Минкультуры ограничило заполняемость на мероприятиях до тысячи человек
Минкультуры ограничило заполняемость на мероприятиях до тысячи человек - РИА Новости, 18.06.2021
Минкультуры ограничило заполняемость на мероприятиях до тысячи человек
Минкультуры вводит 50-процентную заполняемость на мероприятиях в подведомственных учреждениях в Москве до 29 июня, при этом количество посетителей не должно... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:15
2021-06-18T20:24
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минкультуры вводит 50-процентную заполняемость на мероприятиях в подведомственных учреждениях в Москве до 29 июня, при этом количество посетителей не должно превышать тысячу человек, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.При этом количество посетителей не должно превышать тысячу человек при обязательном условии, что все присутствующие будут обеспечены посадочными местами, добавляют в министерстве.Ранее, как напомнили в пресс-службе ведомства, Минкультуры России перевело работников старше 65 лет подведомственных учреждений, расположенных в Москве, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, на дистанционный режим работы. На удаленный формат переведены не менее 30 процентов сотрудников, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, общество
Минкультуры ограничило заполняемость на мероприятиях до тысячи человек
20:15 18.06.2021 (обновлено: 20:24 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗрители перед началом показа спектакля "Необыкновенный концерт" в рамках открытия 90-го театрального сезона в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова в Москве.
Зрители перед началом показа спектакля Необыкновенный концерт в рамках открытия 90-го театрального сезона в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Минкультуры ограничило до 29 июня заполняемость на мероприятиях до тысячи человек

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минкультуры вводит 50-процентную заполняемость на мероприятиях в подведомственных учреждениях в Москве до 29 июня, при этом количество посетителей не должно превышать тысячу человек, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Минкультуры России вводит дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Москвы. Приказом ведомства с 18 по 29 июня 2021 года устанавливается ограничение на одновременное присутствие не более 50 процентов зрителей на концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях, проводимых подведомственными учреждениями", - говорится в сообщении.

При этом количество посетителей не должно превышать тысячу человек при обязательном условии, что все присутствующие будут обеспечены посадочными местами, добавляют в министерстве.
Ранее, как напомнили в пресс-службе ведомства, Минкультуры России перевело работников старше 65 лет подведомственных учреждений, расположенных в Москве, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, на дистанционный режим работы. На удаленный формат переведены не менее 30 процентов сотрудников, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений.
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