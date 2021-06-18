https://ria.ru/20210618/minkultury-1737635085.html

Минкультуры ограничило заполняемость на мероприятиях до тысячи человек

Минкультуры ограничило заполняемость на мероприятиях до тысячи человек - РИА Новости, 18.06.2021

Минкультуры ограничило заполняемость на мероприятиях до тысячи человек

Минкультуры вводит 50-процентную заполняемость на мероприятиях в подведомственных учреждениях в Москве до 29 июня, при этом количество посетителей не должно... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:15

2021-06-18T20:15

2021-06-18T20:24

новости культуры

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586597561_290:44:3258:1713_1920x0_80_0_0_323df889a674396b164ec48c27294cbc.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минкультуры вводит 50-процентную заполняемость на мероприятиях в подведомственных учреждениях в Москве до 29 июня, при этом количество посетителей не должно превышать тысячу человек, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.При этом количество посетителей не должно превышать тысячу человек при обязательном условии, что все присутствующие будут обеспечены посадочными местами, добавляют в министерстве.Ранее, как напомнили в пресс-службе ведомства, Минкультуры России перевело работников старше 65 лет подведомственных учреждений, расположенных в Москве, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, на дистанционный режим работы. На удаленный формат переведены не менее 30 процентов сотрудников, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, общество