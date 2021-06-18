Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией

"Россия - большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Европейского союза, мы должны удостовериться, что мы ликвидировали все гибридные угрозы, но с другой стороны у нас есть большой интерес со стороны ЕС - если мы хотим безопасности и стабильности в Евросоюзе, мы должны оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это не было", - заявила она на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном.