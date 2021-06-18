https://ria.ru/20210618/merkel-1737633480.html
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией - РИА Новости, 18.06.2021
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией
Евросоюз, как и США должен вести диалог с Россией несмотря на сложности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:02
2021-06-18T20:02
2021-06-18T20:37
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БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз, как и США должен вести диалог с Россией несмотря на сложности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Она также упомянула саммит лидеров США и РФ в Женеве."Когда мы видим, что американский президент Джо Байден встречается с российским президентом Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо, чтобы мы делали это и с европейской стороны", - добавила она.Она отметила в частности, что "только Минский формат дает шанс по миллиметру продвигаться вперед" в вопросе урегулирования на Украине.
https://ria.ru/20210617/evrosoyuz-1737421499.html
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россия, евросоюз, ангела меркель, сша, в мире
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией
20:02 18.06.2021 (обновлено: 20:37 18.06.2021)
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией