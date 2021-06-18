Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/merkel-1737633480.html
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией - РИА Новости, 18.06.2021
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией
Евросоюз, как и США должен вести диалог с Россией несмотря на сложности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:02
2021-06-18T20:37
россия
евросоюз
ангела меркель
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736862891_0:563:2047:1714_1920x0_80_0_0_fafca88b3c2ee1e6571d2f7e3e4cc893.jpg
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз, как и США должен вести диалог с Россией несмотря на сложности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Она также упомянула саммит лидеров США и РФ в Женеве."Когда мы видим, что американский президент Джо Байден встречается с российским президентом Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо, чтобы мы делали это и с европейской стороны", - добавила она.Она отметила в частности, что "только Минский формат дает шанс по миллиметру продвигаться вперед" в вопросе урегулирования на Украине.
https://ria.ru/20210617/evrosoyuz-1737421499.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736862891_0:559:2047:2094_1920x0_80_0_0_acc7b4dac1ed1c360a1625b2d032947f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, ангела меркель, сша, в мире
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией
20:02 18.06.2021 (обновлено: 20:37 18.06.2021)
 
© REUTERS / Phil NobleКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите G7 в Великобритании
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© REUTERS / Phil Noble

Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз, как и США должен вести диалог с Россией несмотря на сложности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Россия - большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Европейского союза, мы должны удостовериться, что мы ликвидировали все гибридные угрозы, но с другой стороны у нас есть большой интерес со стороны ЕС - если мы хотим безопасности и стабильности в Евросоюзе, мы должны оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это не было", - заявила она на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Она также упомянула саммит лидеров США и РФ в Женеве.
"Когда мы видим, что американский президент Джо Байден встречается с российским президентом Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо, чтобы мы делали это и с европейской стороны", - добавила она.
Она отметила в частности, что "только Минский формат дает шанс по миллиметру продвигаться вперед" в вопросе урегулирования на Украине.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 16:01
МИД назвал доклад ЕС о политике в отношении России идеологизированным
 
РоссияЕвросоюзАнгела МеркельСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
Лента новостейМолния