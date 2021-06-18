https://ria.ru/20210618/mecheti-1737531229.html

Число прихожан в московских мечетях снизилось в разы

Число прихожан в московских мечетях снизилось в разы - РИА Новости, 18.06.2021

Число прихожан в московских мечетях снизилось в разы

Количество прихожан в московских мечетях уменьшилось в несколько раз, сказал в пятницу РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:21

2021-06-18T11:21

2021-06-18T11:21

религия и мировоззрение

московская соборная мечеть

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

ильдар аляутдинов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество прихожан в московских мечетях уменьшилось в несколько раз, сказал в пятницу РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Он отметил, что в связи с этим случаев, когда верующих приходится не впускать в мечеть для соблюдения социальной дистанции, не наблюдается. "Такого нет, чтобы кого-то мы не пускали", - добавил Аляутдинов.Пятничный намаз в Московской соборной мечети при этом планируется провести в штатном режиме с соблюдением мер предосторожности. "Безусловно, мы и маски выдаем, и дистанцию сохраняем. И число прихожан значительно уменьшилось - мы это чувствуем", - заключил муфтий.Ранее Аляутдинов сообщил РИА Новости, что пятничный намаз в московских мечетях не отменен, а ежедневные пятикратные молитвы в Московской соборной мечети проходят с соблюдением противопандемийных мер.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Впоследствии 16 июня глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.

https://ria.ru/20210615/namaz-1737107621.html

московская область (подмосковье)

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московская соборная мечеть, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, ильдар аляутдинов, московская область (подмосковье)