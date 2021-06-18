Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210618/mecheti-1737531229.html
Число прихожан в московских мечетях снизилось в разы
Число прихожан в московских мечетях снизилось в разы - РИА Новости, 18.06.2021
Число прихожан в московских мечетях снизилось в разы
Количество прихожан в московских мечетях уменьшилось в несколько раз, сказал в пятницу РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:21
2021-06-18T11:21
религия и мировоззрение
московская соборная мечеть
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
ильдар аляутдинов
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734631647_0:215:2963:1882_1920x0_80_0_0_65fa35c11b3a3cc77ed3dba4d12519de.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество прихожан в московских мечетях уменьшилось в несколько раз, сказал в пятницу РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Он отметил, что в связи с этим случаев, когда верующих приходится не впускать в мечеть для соблюдения социальной дистанции, не наблюдается. "Такого нет, чтобы кого-то мы не пускали", - добавил Аляутдинов.Пятничный намаз в Московской соборной мечети при этом планируется провести в штатном режиме с соблюдением мер предосторожности. "Безусловно, мы и маски выдаем, и дистанцию сохраняем. И число прихожан значительно уменьшилось - мы это чувствуем", - заключил муфтий.Ранее Аляутдинов сообщил РИА Новости, что пятничный намаз в московских мечетях не отменен, а ежедневные пятикратные молитвы в Московской соборной мечети проходят с соблюдением противопандемийных мер.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Впоследствии 16 июня глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.
https://ria.ru/20210615/namaz-1737107621.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734631647_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_8ccaf4d552d986cc71bd0f7b09e7cffe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская соборная мечеть, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, ильдар аляутдинов, московская область (подмосковье)

Число прихожан в московских мечетях снизилось в разы

11:21 18.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-байрама в России
Празднование Ураза-байрама в России - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество прихожан в московских мечетях уменьшилось в несколько раз, сказал в пятницу РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Визуально количество приходящих в мечети уменьшилось как минимум в два-три раза. Не знаю, связано ли это с отпусками, с боязнью заразиться или с чем-то еще, но число прихожан в разы уменьшилось", - сказал муфтий, отвечая на вопрос агентства о порядке проведения пятничного намаза в условиях введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса нерабочих дней и обязательной вакцинации ряда категорий работников.
Он отметил, что в связи с этим случаев, когда верующих приходится не впускать в мечеть для соблюдения социальной дистанции, не наблюдается. "Такого нет, чтобы кого-то мы не пускали", - добавил Аляутдинов.
Пятничный намаз в Московской соборной мечети при этом планируется провести в штатном режиме с соблюдением мер предосторожности. "Безусловно, мы и маски выдаем, и дистанцию сохраняем. И число прихожан значительно уменьшилось - мы это чувствуем", - заключил муфтий.
Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 16:49Религия и мировоззрение
Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
Ранее Аляутдинов сообщил РИА Новости, что пятничный намаз в московских мечетях не отменен, а ежедневные пятикратные молитвы в Московской соборной мечети проходят с соблюдением противопандемийных мер.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Впоследствии 16 июня глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.
 
Религия и мировоззрениеМосковская соборная мечетьЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинИльдар АляутдиновМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
Лента новостейМолния