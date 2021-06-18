Число прихожан в московских мечетях снизилось в разы
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество прихожан в московских мечетях уменьшилось в несколько раз, сказал в пятницу РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Визуально количество приходящих в мечети уменьшилось как минимум в два-три раза. Не знаю, связано ли это с отпусками, с боязнью заразиться или с чем-то еще, но число прихожан в разы уменьшилось", - сказал муфтий, отвечая на вопрос агентства о порядке проведения пятничного намаза в условиях введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса нерабочих дней и обязательной вакцинации ряда категорий работников.
Он отметил, что в связи с этим случаев, когда верующих приходится не впускать в мечеть для соблюдения социальной дистанции, не наблюдается. "Такого нет, чтобы кого-то мы не пускали", - добавил Аляутдинов.
Пятничный намаз в Московской соборной мечети при этом планируется провести в штатном режиме с соблюдением мер предосторожности. "Безусловно, мы и маски выдаем, и дистанцию сохраняем. И число прихожан значительно уменьшилось - мы это чувствуем", - заключил муфтий.
Ранее Аляутдинов сообщил РИА Новости, что пятничный намаз в московских мечетях не отменен, а ежедневные пятикратные молитвы в Московской соборной мечети проходят с соблюдением противопандемийных мер.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Впоследствии 16 июня глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.