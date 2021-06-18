Летевшего в Москву пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску
16:34 18.06.2021 (обновлено: 19:19 18.06.2021)
Пассажира рейса Владивосток — Москва сняли с самолета за отказ надеть медицинскую маску
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Пассажир рейса Владивосток — Москва отказался надеть медицинскую маску и был снят с самолета, составлен протокол об административном правонарушении, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.
"Командир воздушного судна принял решение снять с борта самолета Владивосток — Москва пассажира, который отказался надеть маску в салоне, сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.17 ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна"), — сообщила Мироненко.
Мужчине грозит административный штраф от двух до пяти тысяч рублей.
По словам собеседницы агентства, ранее другой пассажир, прибывший на этом же самолете из Москвы во Владивосток, был привлечен к административной ответственности из-за отсутствия медицинской маски.
По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки в Москве зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 — 9056.
В конце ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в Приморье составлял около 30 человек, с середины июня он превысил 60 человек, за последние сутки выявлено 84 новых случая.