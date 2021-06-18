https://ria.ru/20210618/maska-1737593553.html

Летевшего в Москву пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

Летевшего в Москву пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску - РИА Новости, 18.06.2021

Летевшего в Москву пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

Пассажир рейса Владивосток — Москва отказался надеть медицинскую маску и был снят с самолета, составлен протокол об административном правонарушении, сообщила... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:34

2021-06-18T16:34

2021-06-18T19:19

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здоровье - общество

москва

владивосток

общество

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Пассажир рейса Владивосток — Москва отказался надеть медицинскую маску и был снят с самолета, составлен протокол об административном правонарушении, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.Мужчине грозит административный штраф от двух до пяти тысяч рублей.По словам собеседницы агентства, ранее другой пассажир, прибывший на этом же самолете из Москвы во Владивосток, был привлечен к административной ответственности из-за отсутствия медицинской маски.По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки в Москве зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 — 9056.В конце ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в Приморье составлял около 30 человек, с середины июня он превысил 60 человек, за последние сутки выявлено 84 новых случая.

https://ria.ru/20210610/maska-1736408463.html

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2021

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россия, здоровье - общество, москва, владивосток, общество, происшествия