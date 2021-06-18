https://ria.ru/20210618/lokomotiv-1737575403.html

Китай представил гибридный локомотив на водородных топливных элементах

Китай представил гибридный локомотив на водородных топливных элементах - РИА Новости, 18.06.2021

Китай представил гибридный локомотив на водородных топливных элементах

Китай приступил к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:15

2021-06-18T15:15

2021-06-18T15:15

россия-китай: главное

китай

технологии

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МОСКВА, 18 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай приступил к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. На новых локомотивах установлены дизель-электрические двигатели и водородные силовые установки, которые могут обеспечивать треть энергопотребления машины.Новый локомотив может развивать скорость до 100 км/ч, тянуть до 8 тысяч тонн полезной нагрузки и работать до 24 часов исключительно за счет водородной силовой установки. Он отличается простотой в обслуживании и пониженной шумностью.Подробнее о планах Китая по развитию водородного транспорта читайте в материале "Россия-Китай: главное": "Переход на водород".

https://ria.ru/20210617/meditsina-1737433418.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии