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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210618/lokomotiv-1737575403.html
Китай представил гибридный локомотив на водородных топливных элементах
Китай представил гибридный локомотив на водородных топливных элементах - РИА Новости, 18.06.2021
Китай представил гибридный локомотив на водородных топливных элементах
Китай приступил к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:15
2021-06-18T15:15
россия-китай: главное
китай
технологии
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МОСКВА, 18 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай приступил к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. На новых локомотивах установлены дизель-электрические двигатели и водородные силовые установки, которые могут обеспечивать треть энергопотребления машины.Новый локомотив может развивать скорость до 100 км/ч, тянуть до 8 тысяч тонн полезной нагрузки и работать до 24 часов исключительно за счет водородной силовой установки. Он отличается простотой в обслуживании и пониженной шумностью.Подробнее о планах Китая по развитию водородного транспорта читайте в материале "Россия-Китай: главное": "Переход на водород".
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китай, технологии

Китай представил гибридный локомотив на водородных топливных элементах

15:15 18.06.2021
 
© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Pixabay / NickyPe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай приступил к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах.
На новых локомотивах установлены дизель-электрические двигатели и водородные силовые установки, которые могут обеспечивать треть энергопотребления машины.
Новый локомотив может развивать скорость до 100 км/ч, тянуть до 8 тысяч тонн полезной нагрузки и работать до 24 часов исключительно за счет водородной силовой установки. Он отличается простотой в обслуживании и пониженной шумностью.
Подробнее о планах Китая по развитию водородного транспорта читайте в материале "Россия-Китай: главное": "Переход на водород".
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