https://ria.ru/20210618/livni-1737512821.html

Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей из-за ливней

Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей из-за ливней - РИА Новости, 18.06.2021

Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей из-за ливней

Уровень воды в реках Крыма из-за сильных ливней может подняться на 0,5-1,5 метра, в бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии есть угроза схода селей,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:12

2021-06-18T09:12

2021-06-18T13:16

подтопления в крыму

алушта

керчь

феодосия

подтопление на востоке крыма

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Уровень воды в реках Крыма из-за сильных ливней может подняться на 0,5-1,5 метра, в бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии есть угроза схода селей, сообщает крымский гидрометцентр."В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей, 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии – угроза схода селей", - говорится в сообщении.Синоптики также предупредили о сильных дождях (более 30 мм), грозах, граде и усилении южного ветра до 20-25 м/с.Сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

алушта

керчь

феодосия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, алушта, керчь, феодосия, подтопление на востоке крыма, республика крым, происшествия