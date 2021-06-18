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Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей из-за ливней
Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей из-за ливней - РИА Новости, 18.06.2021
Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей из-за ливней
Уровень воды в реках Крыма из-за сильных ливней может подняться на 0,5-1,5 метра, в бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии есть угроза схода селей,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:12
2021-06-18T13:16
подтопления в крыму
алушта
керчь
феодосия
подтопление на востоке крыма
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Уровень воды в реках Крыма из-за сильных ливней может подняться на 0,5-1,5 метра, в бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии есть угроза схода селей, сообщает крымский гидрометцентр."В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей, 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии – угроза схода селей", - говорится в сообщении.Синоптики также предупредили о сильных дождях (более 30 мм), грозах, граде и усилении южного ветра до 20-25 м/с.Сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
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алушта
керчь
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республика крым
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подтопления в крыму, алушта, керчь, феодосия, подтопление на востоке крыма, республика крым, происшествия
Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей из-за ливней
09:12 18.06.2021 (обновлено: 13:16 18.06.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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Гидрометцентр предупредил жителей юга Крыма об угрозе схода селей из-за ливней

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Уровень воды в реках Крыма из-за сильных ливней может подняться на 0,5-1,5 метра, в бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии есть угроза схода селей, сообщает крымский гидрометцентр.
"В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей, 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии – угроза схода селей", - говорится в сообщении.
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Крупные случаи подтопления населенных пунктов в России
Синоптики также предупредили о сильных дождях (более 30 мм), грозах, граде и усилении южного ветра до 20-25 м/с.
Сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуАлуштаКерчьФеодосияПодтопление на востоке КрымаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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