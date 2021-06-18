https://ria.ru/20210618/lavrov-1737556347.html

Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции

Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции - РИА Новости, 18.06.2021

Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции

Журналист на пресс-конференции перепутал отчество главы МИД России Сергея Лаврова, назвал его вместо Викторовича Владимировичем. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:18

2021-06-18T13:18

2021-06-18T14:02

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Журналист на пресс-конференции перепутал отчество главы МИД России Сергея Лаврова, назвал его вместо Викторовича Владимировичем.В Москве проходят переговоры глав МИД России и Белоруссии.Во время пресс-конференции журналист начал задавать вопрос, обратившись к главе российской дипломатии "Сергей Владимирович". Министр шутливо поправил: "Он же Викторович, ну ничего".Журналист извинился, на что Лавров также шутливо предложил: "Потом можно сказать Владимир Викторович", — показывая на главу МИД Белоруссии Владимира Владимировича Макея.На что журналист заметил: "Много Владимировичей в руководстве".Оба министра отреагировали на ремарку улыбкой.

https://ria.ru/20210610/posol-1736443222.html

https://ria.ru/20210616/lavrov-1737183507.html

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Лавров пошутил над ошибкой в его отчестве Лавров отшутился после ошибки с его отчеством со стороны журналиста 2021-06-18T13:18 true PT0M17S

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