https://ria.ru/20210618/lavrov-1737556347.html
Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции
Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции - РИА Новости, 18.06.2021
Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции
Журналист на пресс-конференции перепутал отчество главы МИД России Сергея Лаврова, назвал его вместо Викторовича Владимировичем. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:18
2021-06-18T13:18
2021-06-18T14:02
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Журналист на пресс-конференции перепутал отчество главы МИД России Сергея Лаврова, назвал его вместо Викторовича Владимировичем.В Москве проходят переговоры глав МИД России и Белоруссии.Во время пресс-конференции журналист начал задавать вопрос, обратившись к главе российской дипломатии "Сергей Владимирович". Министр шутливо поправил: "Он же Викторович, ну ничего".Журналист извинился, на что Лавров также шутливо предложил: "Потом можно сказать Владимир Викторович", — показывая на главу МИД Белоруссии Владимира Владимировича Макея.На что журналист заметил: "Много Владимировичей в руководстве".Оба министра отреагировали на ремарку улыбкой.
https://ria.ru/20210610/posol-1736443222.html
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Лавров пошутил над ошибкой в его отчестве
Лавров отшутился после ошибки с его отчеством со стороны журналиста
2021-06-18T13:18
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РИА Новости
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россия, мид белоруссии, москва, белоруссия, в мире
Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции
13:18 18.06.2021 (обновлено: 14:02 18.06.2021)
Глава МИД Сергей Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции