https://ria.ru/20210618/lavrov-1737544417.html
"Игры в одни ворота не будет". Лавров подвел итоги саммита в Женеве
"Игры в одни ворота не будет". Лавров подвел итоги саммита в Женеве - РИА Новости, 18.06.2021
"Игры в одни ворота не будет". Лавров подвел итоги саммита в Женеве
Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря об оценках итогов саммита Россия-США заявил, что игры в одни ворота - российские - не будет, обсуждая пути выхода из РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:27
2021-06-18T12:27
2021-06-18T12:37
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря об оценках итогов саммита Россия-США заявил, что игры в одни ворота - российские - не будет, обсуждая пути выхода из кризиса в отношениях, лидеры договорились о шагах на взаимоприемлемой основе."Я читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских, в том числе участников этих переговоров. Они пытаются себя позиционировать таким образом, что, мол, мы сказали, что надо вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо нам добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру и добиться от России освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишения свободы. Это не тот подход, о котором говорили президенты", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции."Я бы очень хотел, чтобы услышали нас те, кто комментируют итоги саммита таким образом: не будет игры в одни ворота. Так не пойдет. Президент (России Владимир) Путин однозначно поддержал предложение президента (США Джо) Байдена решать эти вопросы на взаимоприемлемой основе. Только так и можно двигаться вперед. Если эта логика, которую президенты зафиксировали в Женеве, возобладает среди бюрократов, я думаю, что мы достигнем результатов", - отметил министр.
https://ria.ru/20210612/putin-1736715679.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире, россия
"Игры в одни ворота не будет". Лавров подвел итоги саммита в Женеве
12:27 18.06.2021 (обновлено: 12:37 18.06.2021)
Лавров заявил, что Путин и Байден договорились на саммите о шагах на взаимоприемлемой основе