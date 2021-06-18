https://ria.ru/20210618/lavrov-1737535154.html

Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавров

Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавров - РИА Новости, 18.06.2021

Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Россию и Белоруссию оказывается внешнее давление, ведётся гибридная война. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:40

2021-06-18T11:40

2021-06-18T12:58

владимир макей

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид белоруссии

сергей лавров

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Россию и Белоруссию оказывается внешнее давление, ведётся гибридная война."Мы констатировали, что развиваем своё взаимодействие в очень непростых условиях: на обе наши страны оказывается серьёзное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних инструментов сдерживания, так называемых", - сообщил министр на пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем."Мы испытываем на себе методы гибридной войны: от односторонних санкций до грязных информационных кампаний, и вы знаете, как это все происходит, факты я приводить не буду, всем это хорошо известно",- добавил Лавров.Лавров указал, что "с учётом такой откровенно агрессивной линии наших западных коллег, мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета РФ и республики Белоруссия и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договорённостей".Москва и Минск на переговорах глав МИД двух стран выразили озабоченность неконструктивной линией ЕС в отношении России и Белоруссии, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 17-18 июня находится с визитом в Москве."Выразили озабоченность по поводу линии, которую проводит Европейский союз в отношении наших стран. Линия не может быть признана конструктивной", - сказал Лавров после переговоров с Макеем.

https://ria.ru/20210531/nato-1734975675.html

https://ria.ru/20210616/zakharova-1737167197.html

https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html

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владимир макей , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, сергей лавров, в мире, россия, белоруссия