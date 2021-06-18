Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/lavrov-1737535154.html
Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавров
Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавров - РИА Новости, 18.06.2021
Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Россию и Белоруссию оказывается внешнее давление, ведётся гибридная война. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:40
2021-06-18T12:58
владимир макей
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид белоруссии
сергей лавров
в мире
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735064913_0:106:3062:1828_1920x0_80_0_0_83f579568b4101c729cb4a65c1b07eaf.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Россию и Белоруссию оказывается внешнее давление, ведётся гибридная война."Мы констатировали, что развиваем своё взаимодействие в очень непростых условиях: на обе наши страны оказывается серьёзное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних инструментов сдерживания, так называемых", - сообщил министр на пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем."Мы испытываем на себе методы гибридной войны: от односторонних санкций до грязных информационных кампаний, и вы знаете, как это все происходит, факты я приводить не буду, всем это хорошо известно",- добавил Лавров.Лавров указал, что "с учётом такой откровенно агрессивной линии наших западных коллег, мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета РФ и республики Белоруссия и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договорённостей".Москва и Минск на переговорах глав МИД двух стран выразили озабоченность неконструктивной линией ЕС в отношении России и Белоруссии, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 17-18 июня находится с визитом в Москве."Выразили озабоченность по поводу линии, которую проводит Европейский союз в отношении наших стран. Линия не может быть признана конструктивной", - сказал Лавров после переговоров с Макеем.
https://ria.ru/20210531/nato-1734975675.html
https://ria.ru/20210616/zakharova-1737167197.html
https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735064913_333:0:3062:2047_1920x0_80_0_0_41f4fcef956adfa39fb6b7e94ea5b1d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир макей , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, сергей лавров, в мире, россия, белоруссия
Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавров
11:40 18.06.2021 (обновлено: 12:58 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на Россию и Белоруссию оказывается внешнее давление

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Россию и Белоруссию оказывается внешнее давление, ведётся гибридная война.
"Мы констатировали, что развиваем своё взаимодействие в очень непростых условиях: на обе наши страны оказывается серьёзное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних инструментов сдерживания, так называемых", - сообщил министр на пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 17:26
В НАТО заявили, что Россия становится "более агрессивной внешне"
"Мы испытываем на себе методы гибридной войны: от односторонних санкций до грязных информационных кампаний, и вы знаете, как это все происходит, факты я приводить не буду, всем это хорошо известно",- добавил Лавров.
Лавров указал, что "с учётом такой откровенно агрессивной линии наших западных коллег, мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета РФ и республики Белоруссия и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договорённостей".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 08:38
Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза по России
Москва и Минск на переговорах глав МИД двух стран выразили озабоченность неконструктивной линией ЕС в отношении России и Белоруссии, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 17-18 июня находится с визитом в Москве.
"Выразили озабоченность по поводу линии, которую проводит Европейский союз в отношении наших стран. Линия не может быть признана конструктивной", - сказал Лавров после переговоров с Макеем.
Президент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 19:29
В Евросоюзе заявили, что не боятся Россию
 
Владимир МакейМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД БелоруссииСергей ЛавровВ миреРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
Лента новостейМолния